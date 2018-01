Voldsom brand blev hurtigt slukket

Klokken 14.48 lød meldingen til brandvæsnet, at et hus i Øster Højst var overtændt. Det viste sig heldigvis kun at være i et bryggers og branden blev hurtigt slukket.

Øster Højst: Kl. 14.48 indgik der et alarmopkald om at et hus på Plantagevej i Øster Højst var overtændt. Allerede en time senere klokken 15.50 var branden slukket og skadeservice på vej, fortæller indsatsleder ved Brand og Redning Sønderjylland, Kenneth Achner.

- Det var en voldsom brand, men den var begrænset til et rum, et bryggers i en tilbygning. Resten af huset har fået røg, men vi fik hurtig slukket og efterslukket og nu venter vi bare på at Skadeservice kommer og sørger for at gøre huset klar til beboelse igen så hurtig som mulig, forklarer Kenneth Achner.

Både det frivillige brandværn fra Øster Højst og Løgumkloster var rykket ud til branden og en ambulance stod stand by.

Beboerne i huset havde indåndet røg og blev derfor undersøgt af ambulancefolkene, men de fandt ingen grund til at indlægge beboerne. Om de skal genhuses er endnu ikke afklaret, men ifølge indsatslederens vurdering, er huset formentlig ikke beboeligt lige nu.

- Bryggerset er totalskadet og der har været røg i hele huset, forklarer Kenneth Achner.

Brandårsagen bliver det op til politiet at afklare, men der herskede ingen tvivl om, at rummet var totalskadet.