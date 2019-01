Voldsom brand: Morgenfrisk hjemmehjælper slog alarm

Flere affaldscontainere under halvtaget var smeltet og brændt helt væk. Varmeudviklingen var så voldsomt, at murværket revnede, fortæller den lokale afdelingsleder Henning Thomsen. Foto: Uwe Iwersen

En halv snes containere ved en boligblok i Toftlund stod nytårsmorgen pludselig i lys lue. Politiet tror, at årsagen skyldes fyrværkeri. Lokal afdelingsleder har en anden mistanke.

TOFTLUND: Med 402 udkald og udrykninger var 2018 et travlt år for brand- og beredskabsfolkene i Tønder Kommune. Tendensen synes af fortsætte. Det nye år var kun seks timer og syv minutter gammel, inden årets første alarmering klikkede ind. Den kom fra en morgenfrisk hjemmehjælper i Toftlund. Hun havde opdaget en brand ved boligblokken ved Elmevej 24. - Det lugtede mærkeligt at plastik. Så så jeg noget lys, og så opdagede jeg, at det brændte. Og det gik bare stærkt. Sådan fortæller kvinden, der ikke ønsker sit navn frem, om branden i en række affaldscontainere, der på rad og række under et halvtag i boligblokkens sydvendte side. Ilden fik fat i tagkonstruktionen, og så slog flammerne op af husmuren. Varmeudviklingen havde været så voldsomt, at murværket var revnet flere steder. De frivillige brandfolk fra Toftlund var hurtigt på pletten. Faktisk var ilden slukket, inden indsatsleder Per Frandsen, Brand & Rednings Sønderjylland, med fuld udrykning var nået fra Tønder til Toftlund.

Henning Thomsens handicapcykel stod på den udvendige side af det ny ødelagte container-skur. Alligevel smeltede flere af cylens vitale dele.

Brandårsag Politiet sendte en patrulje til brandstedet. Ifølge vagtchef Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi, Esbjerg, skyldes branden efter alt at dømme fyrværkeri. På den baggrund er sagen henlagt og brandstedet frigivet. Politiets vurdering er den lokale afdelingsleder af Toftlund Andelsboligforening, Henning Thomsen, ikke helt enig i. - Jeg kan ikke sige det med sikkerhed, men for mig at se, er det mærkeligt, at branden tydeligvis starter i den container længst fra indgangen, hvor der var pap, og ikke den container i den modsatte ende, hvor vi havde smidt resterne af fyrværkeri, der var blevet fejet sammen. Jeg tror, der er en, der har antændt papcontaineren med vilje, siger han. Selv om han er en af dem, der bor tættest på brandstedet, opdagede Henning Thomsen hverken branden eller brandfolkenes slukningsindsats. Han vågnede først, da hjemmehjælperen ringede.

Tagkonstruktionen over container-skuret stod i lys lue, da brandfolkene nåede frem.

Cykel ødelagt Ud over 10 containere og tagkonstruktionen ødelagde branden også afdelingslederens handicapcykel, som han har fået stillet til rådighed fra kommunen. Cyklen stod på den udvendige side af container-skuret. Varmeudviklingen fra branden var så voldsom, at vitale del af cyklen simpelthen smeltede. - Jeg ville faktisk havde sat den ned i vores kælder. Men den er for tung for mig, og så kom jeg fra det, fortæller Henning Thomsen. Tirsdag morgen, da lyset brød frem, var han blandt de første til at tilse brandstedet og tage nogle fotos, som skulle sendes til boligforeningens bestyrelse og daglige ledelse. Og mens der endnu lugtede fælt af brændt plastik og affald, kunne Henning Thomsen trøste sig med, at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. - I sommeren var der flere, der klagede over, at vore containere stank. Nu får vi da nogle nye, sagde han.

