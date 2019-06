Voldsdømt lærer: Forsvarer har indkaldt fem nye vidner

På mandag indleder Vestre Landsret i Sønderborg ankesagen, hvor en lærer fra den tyske skole i Tønder er dømt for vold og halsgreb mod en række af skolens elever. I byretten blev læreren idømt et års fængsel og udvisning af Danmark i seks år.

Dommen lød i november på et års ubetinget fængsel. Desuden blev han frataget retten til at undervise børn og unge under 18 år, og så blev han udvist af Danmark med indrejseforbud i seks år.

Fem nye vidner

Dommen faldt den 29. november efter fire retsdage, der blandt andet havde budt på en bevisførelse der indeholdt afspilningen af 13 videoafhøringer af elever. Dertil kom en lang række vidneforklaringer fra forældre og lærere fra Ludwig Andresen Schule.

Anklagemyndigheden bliver i Vestre Landsret repræsenteret af senioranklager, Anette Wolf Pedersen, der oplyser, at der i landsretten bliver endnu flere vidner, der skal afhøres. Selve anklageskriftet er der ikke ændret ved, fortæller hun.

- Der er foruden de 13 videoafhøringer af elever fra den tyske skole, indkaldt i alt 13 vidner - heraf fem nye. Det er forsvareren, der har indkaldt lærere og forældre, som vidner, oplyser senioranklageren.

I byretten begrundede dommer Søren Rune Schrøder, dommen med et års ubetinget fængsel og udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år med, at retten fandt det bevist, at Alexander Borck gentagne gange og over lang tid havde udøvet vold og taget halsgreb på eleverne.