Vold mod medarbejdere optræder jævnligt på de lokale folkeskoler

Der har, siden skoleåret 2017/2018 begyndte, været 81 voldsepisoder på Tønder Kommunes folkeskoler. Sager, hvor elever har været voldelige mod medarbejdere. Skolechef vurderer at opfanget er håndterbart, mens lærerkredsformand kalder det voldsomt.

Tønder: Spark, slag, spytklatter og særdeles grim tale. De lokale lærere skal ikke kun forholde sig til undervisning, forberedelse, læringsplaner og lejrture, men også voldsomme elever. 81 gange siden skoleåret 2017/2018 begyndte, har folkeskolerne i Tønder Kommune registreret vold begået af elever mod medarbejdere. Sagerne drejer sig om alt fra slag til grænseoverskridende tale, og Henrik Jakobsen, der er formand for Tønder Lærerkreds, råber vagt i gevær. - Det, synes jeg, er et udtryk for, at vores kolleger står i en situation, hvor de har en arbejdsopgave, som de ikke er gearet til. Jeg synes, det er voldsomt, siger lærerkredsformanden om hyppigheden af voldsepisoder. - Jeg synes ikke, det er et rimeligt arbejdsmiljø, som vores kolleger skal befinde sig i, fastslår han. Tønder Kommunes skolechef, Per Hansen, fornemmer, at der over en 10-årig periode er kommet flere voldsepisoder på skolerne - kommunens registreringer rækker kun få år tilbage. - Men det er ikke noget, der bliver italesat så voldsomt fra systemet, siger skolechefen. - Set fra min stol er det bekymrende, at der finder vold sted på skolerne, siger Per Hansen, der ønsker, at medarbejdernes klædes på til at håndtere episoderne.

Fakta Fra starten af skoleåret 2017/2018 til sidst i november i år blev der registreret 81 episoder med vold begået mod medarbejdere på folkeskolerne i Tønder Kommune. Filialskolen i Bredebro optræder hyppigst i statistikken:Filialskolen i Bredebro: 27 episoder



Filialskolen i Agerskov: 13 episoder (1 politianmeldelse)



Distriktsskolen i Toftlund: 12 episoder (2 politianmeldelser)



Skærbæk Distriktsskole 11 episoder (1 politianmeldelse)



Høllevang: 6 episoder



Ungdomsskolen: 5 episoder (2 politianmeldelser)



Distriktsskolen i Løgumkloster: 2 episoder



Tønder Overbygningsskole: 2 episoder (2 politianmeldelser)



Asylklasser: 2 episoder (1 politianmeldelse)



Filialskolen i Møgeltønder: 1 episode



Kilde: JydskeVestkysten har modtaget opgørelsen fra Tønder Kommune. En voldsepisode kan dække over slag, spark, spytklatter eller særdeles grim tale.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Filialskolen i Bredebro har haft flest voldsepisoder - 27 i alt i perioden. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Frustration og afmagt Tønder Kommune modtager for hver voldsepisode en beskrivelse fra skolerne - beskrivelser, som skolekonsulent Lene Nørgaard læser. Hun ser volden relatere sig til to situationer. - Det sker typisk, når barnet er i frustration og afmagt over ikke at kunne leve op til de forventninger, der er. Altså helt nede på jorden: Den voksne vil gerne have, at barnet gør A, og barnet vil hellere gøre B, fortæller hun. Den anden type sager er, hvor en lærer griber ind i en konflikt mellem to elever. - Så bliver det barn, der var ved at gøre noget, endnu mere ophidset og slår på den voksne, der griber ind, fortæller skolekonsulenten, der er oplever, at den første typer sager er i overvægt. Lene Nørgaard oplever ikke, at det er børn, der tidligere har været i specialklasser, som begår volden.

Bredebro topper Filialskolen i Bredebro er en kedelig topscorer i statistikken med voldsepisoder - 27 episoder har der været på knap halvandet år. Ifølge Lene Nørgaard er det få børn, der optræder i statistikken. - Det er nogle få elever, som vi læser om igen og igen, siger hun. Hun synes, der af og til tegnes et forkert billede af, hvordan det ser ud i skolerne. - Nogle gange så får jeg sådan et billede af, at det er 17 ud af 27 elever i en helt almindelig klasse, der slår og spytter og sparker, og det er ikke tilfældet, siger hun. - Det er nogle helt få, hvor man som leder kan tale med ganske få medarbejdere, der har de her børn, om at i den her klasse, der er det her barn, og det er sådan og sådan, det er fat. Så man kan forholde sig til opgaven. - Episoderne kan opstå ud af det blå, men dette er med kendte børn, siger hun.

Ingen indsatser Tønder Kommune har målrettede indsatser på en del områder - for eksempel arbejdes der målrettet med at nedbringe sygefraværet - men der er ikke blevet set nærmere på episoderne med vold i folkeskolen. - Vi har ikke ud fra omfanget skønnet, det var nødvendigt, fortæller Lene Nørgaard. - Vi får overblikket, og selvfølgelig ønsker vi ikke, det er til stede, men vi vurderer stadig, det har et omfang, hvor de kan håndtere det derude, lyder det fra Per Hansen, der omvendt er blevet interesseret i at vide mere om området i Tønder Kommune. Forvaltningen vil på børn- og skoleudvalgets januarmøde orientere udvalgets medlemmer om omfanget af voldsepisoder og magtanvendelse.