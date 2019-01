Voksne drenge udstiller deres modelhobby på messe

DØSTRUP/RENS: Børn som voksne og dem imellem inviteres til messe med udstilling af modelhobbyer i næste weekend. Udstillingen finder sted på Rens gamle ungdomsskole, men initiativtagerne kommer fra hele Syd- og Sønderjylland. En af dem, Ejner Andersen, sidder i Døstrup, hvor han har indrettet hele sin førstesal i huset helliget modeltraktorer, -mejetærskere og -lastbiler.

Interessen for legetøjskøretøjerne kom, da han i gave fik en model af den John Deere, som han til dagligt kørte i i sin egenskab som driftsleder på en landbrugsejendom i Vinum. Det var for syv år siden - dengang var Ejner Andersen 40 år. For et par år siden, da han passerede 2000 stykker modellegetøj, holdt han op med at tælle.

- Traktoren skulle jo ikke stå alene. Så købte jeg nogle flere, og så gik det hele galt, husker Ejner Andersen, der ikke er bleg for at kalde sig selv for en "passioneret nørd".