Vokseværk: Burger-succes er på vej til større rammer

Ideen til Bar Burger opstod for lidt over to år siden, og blev hurtigt en realitet med Ruben Baagøe Jacobsen som chef. Siden har restauranten vokset så eksplosivt, at lokalerne i Vestergade i Tønder for længst er blevet for små. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Bar Burger har snart sin sidste åbningsdag på Vestergade i Tønder. Nærmere betegnet får godt to års burger-eventyr en ende natten mellem den 25. og 26. december - men fortvivl ej: Burger-sjakket får snart en større burgerbar og en hel restaurant at passe.

TØNDER: Det er tid til en ganske stor beslutning for indehaver Ruben Baagøe Jacobsen og Bar Burger i Tønder. Burger-eventyret, der begyndte med en god idé i venners lag, er på kort tid blevet en succes i de små lokaler i Vestergade i Tønder. Men sent om aftenen den 25. december får det ende - i hvert fald for en stund. Bar Burger har nemlig lige dele vokseværk og fusionstanker, og derfor er et skifte til større rammer og nye muligheder kommet på plads. Bar Burger flytter i løbet af januar ind i Bowler Inn, som fra 1. februar vil huse to restaurationer, som drives af Ruben Baagøe Jacobsen - nemlig Bar Burger, der får mere plads som burgerbar, og så den helt nye Restaurant Muuuh, som bliver et traditionelt bøfhus.

Med servering på stedet kan vi lave brugere, der skal anrettes og serveres på en tallerken. Jeg har for eksempel længe villet lave en burger på flanksteak, men den fungerer af gode grunde ikke specielt godt i papir - den bliver simpelthen for stor. Ruben Baagøe Jacobsen, indehaver af Bar Burger og kommende ejer af Restaurant Muuuh.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard For Ruben er de nye muligheder i samarbejdet med Bowler Inn også en tur tilbage til rødderne. Før Bar Burger kom på banen var hans arbejdsgiver lige netop Bowler Inn. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Tilbage til rødderne De nye rammer i Bowler Inn er også en tur tilbage til rødderne for Ruben Baagøe Jacobsen. Fra 2013 og frem til Bar Burgers åbning i november 2016 stod han nemlig for restauranten på stedet. Bar Burger er siden vokset hastigt, og pladsen er efterhånden blevet for trang. Samtidigt begyndte hans tidligere arbejdsplads, Bowler Inn, imidlertid at spøge lidt. Lagt sammen med lysten til at udbygge og forfine Bar Burger, blev det til en god snak om fremtiden. - Det er et par måneder siden, jeg var på Bowler Inn for at spise morgenmad. Der faldt vi i snak, og enden af det hele blev faktisk, at jeg blev tilbudt et fuldtidsjob. Men jeg havde jo ét, så jeg takkede nej i første omgang, forklarer han.

Fusionsplaner Mødet satte imidlertid også tanker i gang hos Ruben Baagøe Jacobsen. For de aktuelle pladsproblemer kunne jo løses med en fusion: - Snakken satte nogle tanker i gang hos mig, for jeg har jo ingen siddepladser her. Og det sker ofte, at familier kommer forbi og går igen, fordi der ikke er siddepladser. Derfor præsenterede jeg ideen om, at vi kunne fusionere og lave en ny restaurant. Den blev taget godt imod, så nu starter vi forfra - lokalerne derude har en fed stemning og passer godt til det steakhouse, Restaurant Muuuh, som vi gerne vil skabe. De nye rammer vil give plads og muligheder, som Bar Burger ikke haft indtil nu. Muligheder, der skal til, for at burgerbarens idé kan udvides og forfines: - Jeg er sikker på, at vi ved at tage det ud til Bowler Inn kan få meget bedre muligheder på stedet. Der vil nok ske en nedgang i salget af takeaway, men jeg er sikker på, at en egentlig restaurant kan opveje det. Vi har i høj grad et publikum på mellem 30 og 50 år, og jeg er sikker på, at hyggen vil være en faktor for dem. Med alle de muligheder, der er ved Bowler Inn, tror jeg bestemt vi kan levere en atmosfære, som får gæsterne til at spise på stedet snarere end hjemme, fortæller han og tilføjer: - Og så er der det kreative: Med servering på stedet kan vi lave brugere, der skal anrettes og serveres på en tallerken. Jeg har for eksempel længe villet lave en burger på flanksteak, men den fungerer af gode grunde ikke specielt godt i papir - den bliver simpelthen for stor, griner han.

Bowler Inn uden bowling Udover indflytningen er der også en anden udfordring, som Ruben og resten af burger-sjakket glæder sig til at tage op. Det er at få slået det helt nye navn og det nye Bar Burger fast i Tønder: - Det bliver helt sikkert svært at sætte et nyt brand op, men vi gør det. Det kan godt tage et år, før sådan en relancering begynder at vinde ordentligt indpas, og det er krævende at holde det ved lige, siger Ruben og fortsætter: - Men kan man skille det ad, så Bowler Inn ikke kun forbindes med bowling, men også med en god tur på restaurant, så er vi i gang. Det er vigtigt, at vi får distanceret tingene fra hinanden, afrunder han.