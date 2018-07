Vokser fire meter om året: Rømø bliver større

Hvis man kigger godt efter, kan man se toppen af en række pæle ved skovfoged Jens Hjerrild Hansens fødder. For 20 år siden blev de banket ned i den flade strand. Men i løbet af årene har naturen taget over, og her er blevet en strandeng. Foto: Martin Franciere

Rømø bliver større og større år efter år. I gennemsnit bliver vadehavsøen fire meter bredere hvert år. Det er sand fra naboøen Sild og nordfra, der lejrer sig på Rømøs vestlige del.

RØMØ: Rømø vokser og vokser. Gennem de sidste 1000 år har Rømø i snit fået tilført sand nord og syd fra vadehavsøen, så den er vokset med i gennemsnit fire meter i bredden om året. Det er på øens vestlige side, at sandet lejrer sig. Rømøs vokseværk danner grobund for et rigt fugle- og planteliv, der breder sig med cirka 20 hektar om året. Det svarer til arealet af 25 fodboldbaner. - Rømø er et unikt eksempel på havets dynamik, og vi kan se strandene udvikle sig for hvert år, der går. I 1980'erne var der flere steder bar sandstrand, hvor der nu er vidtstrakte strandenge med alle de planter og blomster, der hører til, siger Jens Hjerrild Hansen, der er Naturstyrelsens skovfoged med ansvar for naturen på Rømø.

Rømøs natur Vadehavet er verdens største sammenhængende tidevandsområde.Naturstyrelsen forvalter hele den vestlige side af Rømø - i alt 4.200 hektar.



Her finder du blandt andet Nordeuropas bredeste sandstrand, plantager med bjerge og bunkere og klithede med smukke parabelklitter.



Store dele af Rømø er udlagt som Natura 2000-område.

Gratis land Hele den vestlige side af Rømø er statsligt naturområde. Her begyndte den seneste klitrække længst mod vest at tage form for 45 år siden og har efterhånden udviklet sig til en ny sammenhængende klitrække på en strækning over små 12 kilometer. En stor del af det nye sand stammer formentlig fra den tyske naboø Sild, mens en del sand også menes at komme fra den jyske vestkyst nord for Blåvandshuk. - På Rømø får vi nyt, gratis land, mens kysten nedbrydes længere oppe ad Jylland, siger Jens Hjerrild Hansen og peger på, at Rømøs nye sand med tiden danner nye naturhabitater i form af strandenge. Strandengene danner liv for mange former for planter, insekter og fuglearter som vibe, rødben, hvidbrystet præstekrave og den mere sjældne stor kobbersneppe.

Vikingetiden Rømøs udvikling kan faktisk ses med det blotte øje. I 2000 blev der sat en række pæle, der skulle forhindre bilisterne i at køre syd og nord for det afgrænsede areal på Lakolk Strand. Der blev banket cirka 100 pæle i sandet i hver række, og de første 20 ind mod landsiden er efterhånden begravet i sand, der er blevet til strandenge. Jens Hjerrild Hansen fortæller, at de første øboere, bosatte sig på Rømø i vikingetiden for 1000 år siden. Dengang udgjorde Rømø en sandtange, men tangen har vokset sig fire kilometer dyb. Og det er derfor, at Naturstyrelsens mand med sindsro kan fastslå, at øen vokser med fire meter i bredden årligt.