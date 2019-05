TØNDER: For temmelig præcis et år siden, torsdag den 3. maj kort efter midnat, opdagede en kvinde i et parcelhusområde i Tønder, at der i nabohaven stod en mand med en tændt lommelygte, der havde blottet sig, havde sit lem i hånden, og samtidig stirrede ind af naboens vindue. Kvinden slog omgående alarm. I første omgang lykkes det for manden at slippe væk, men han blev kort tid efter anholdt.

Det viste sig at være en 58-årig tysk statsborger, og politiets efterfølgende efterforskning viste, at han havde mere end blot det ene blotter-forhold på samvittigheden. Faktisk fandt politiet frem til yderligere 10 uopklarede sager om blufærdighedskrænkelser og ulovlig indtrængen, som den anholdte fik forelagt og tilstod.

Derfor var retssagen mod den nu 59-årige med de i alt 11 forhold også berammet som en tilståelsessag ved byretten i Sønderborg i den forgangne uge. Retten var sat med både dommer, anklager og forsvarer. Men hovedpersonen, den tiltalte, dukkede ikke op. Ifølge hans advokat var han på familiebesøg i det sydtyske.