Vindmøllerne ved Sæd blev set og hørt an

Tirsdag aften besøgte et halvt hundrede gæster de seks vindmøller i Vindtved ved Sæd. Gæsterne kom fra Rejsby, Birkelev og Brøns hvor der er planer om at etablere en 18 møller stor vindmøllepark i Haved.

Næstformand i Sæd-Ubjerg Lokalråd, Lars Thomsen, kunne oplyse de fremmødte gæster om, at der fra den nærmeste af de opsatte vindmøller i Vindtved sydøst for Sæd til landsbyen er 1320 meter og at møllerne er på 3,45 Mwh og cirka 150 meter høje.

Flittige vinger

Efter en halv times tid var det tid til at besigtige og høre på møllerne. Første stop var ved den sidste tankstation før landegrænsen - herfra var der fint udsyn til møllerne, men da vinden var vendt til en kølig én af slagsen fra nordvest, blev følget enige i at se nærmere på møllerne.

Efter en køretur på ikke over to kilometer blev bussen tømt for passagerer, som nu kunne gå helt ind under mølle nummer to. Pludselig følte man sig temmelig lille.

- Er det ikke utroligt, hvor hurtigt den snurrer rundt. Og så blæser det ikke engang rigtigt, sagde Flemming Petersen og pegede op på de susende vingespidser.

Ikke alle er dog lige begejstrede for udsigten til at blive nabo til en møllepark med 18 møller.

- Vi har fået stillet en kompensation på 100.000 kroner i udsigt. Det, synes jeg, er for lidt. Jeg er klar til at bytte pengene mod at vi slipper for møllerne, sagde Søren Kjær og tilføjer i samme åndedrag, at han skam går ind for grøn energi.