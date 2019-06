Vindmøllemodstandere valgte demonstrationen over debatten

Projektet blev i første omgang kasseret af et flertal i byrådssalen for godt og vel to år siden, men fik i revideret form et comeback med den lokale forening RVB - Foreningen til fremme af udvikling i Rejsby, Vodder og Brøns sogne, som primus motor.

Det nye Haved-projekt med 18 vindmøller på hver 180 meter vil ifølge RVB ("Foreningen til fremme af udvikling i Rejsby, Vodder og Brøns sogne") give et økonomisk afkast til udvikling i de tre sogne på samlet 180 millioner kroner i møllernes forventede levetid på 30 år.Det svarer til et årligt afkast på seks millioner kroner. Vindmølleparken forventes at kunne producere 90 procent af det årlige el-forbrug i Tønder Kommune, og vil fortrænge cirka 187.000 ton CO2. Det svarer til 25 procent af den CO2, der udledes i hele Tønder Kommune (tal fra 2015). Hver mølle koster 35 millioner kroner, hvilket gør, at den samlede investering for Vattenfall som projektmager løber op i 630 millioner kroner. Blandt de indrømmelser, som Vattenfall er kommet med overfor lokalsamfundet, er, at RVB får én af de 18 opstillede møller og dermed er Vattenfall berettiget til 1/18 af vindmølleparkens årlige overskud. Kilder: RVB/Vattenfall

Demonstration - og boykot

Forud for debatmødet tog en større gruppe demonstranter opstilling ude foran Rejsby Europæiske Efterskole, som lagde lokaler til debatmødet. Ikke med ambitionen om at deltage i debatten, for den var nogle qua deres bopæle udenfor Rejsby, Vodder og Brøns sogne udelukket fra - men for at gøre det helt klart, at de 180 meter høje møller hører til på havet - og ikke i Haved.

Protestgruppernes fælles største ærgrelse ved hele forløbet om den foreslåede vindmøllepark er den splid, som debatten for længst har skabt i lokalsamfundet, vurderer Merethe Juul, der er mødt op som privatperson ved demonstrationen:

- Vi er ærgerlige over den splid, det her har skabt, og det er derfor vi er her i dag. For at melde klart ud, at vi ikke ønsker møllerne. Et godt lokalsamfund skabes på social kapital, og det er den sociale kapital og tilflytterne, vi mener man er ved at give køb på her. Den sociale kapital er vigtigere end pengene - specielt når møllerne også vil betyde, at ingen kan låne penge til huse.

Den skepsis deler Susanne Møller fra Birkelev:

- Vi er hverken interesserede i møllerne eller pengene. Vi er interesserede i at kunne leve i fred i vores huse her.