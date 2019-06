Vindmølle-modstander lægger op til boykot af debatmøde

Når foreningen RVB torsdag aften afvikler et debatmøde i Rejsby om en planlagt vindmøllepark med 18 stormøller, vil den lokale modstandsgruppe demonstrere udenfor, men ikke deltage i selve mødet.

REJSBY: Fronterne mellem tilhængere og modstandere af en planlagt vindmøllepark i Haved-området øst for Rejsby er tilsyneladende trukket hårdt op. Torsdag aften har fortalerne for mølle-projektet, foreningen RVB, inviteret de lokale beboere til debatmøde. Men spørgsmålet er, hvor meget debat der bliver. For modstanderne af projektet, der er samlet i gruppen "Rejsby modstandsgruppe mod kæmpe landvindmøller i Haved", agter ikke at deltage. - Vi vil forud for mødet demonstrere på fortovet ude foran Rejsby Europæiske Efterskole. Vi håber, at rigtig mange vil møde op. Vi har fået opbakning og tilkendegivelser fra hele landsdelen. Det er vi rigtig glade for, siger Thorkild Bork Hansen, der er leder og talsmand for modstandsgruppen.

Projektet Det nye Haved-projekt med 18 vindmøller på hver 180 meter vil ifølge RVB ("Foreningen til fremme af udvikling i Rejsby, Vodder og Brøns sogne") give et økonomisk afkast til udvikling i de tre sogne på samlet 180 millioner kroner i møllernes forventede levetid på 30 år.Det svarer til et årligt afkast på seks millioner kroner.



Vindmølleparken forventes at kunne producere 90 procent af det årlige el-forbrug i Tønder Kommune, og vil fortrænge cirka 187.000 ton CO2. Det svarer til 25 procent af den CO2, der udledes i hele Tønder Kommune (tal fra 2015).



Hver mølle koster 35 millioner kroner, hvilket gør, at den samlede investering for Vattenfall som projektmager løber op i 630 millioner kroner.



Blandt de indrømmelser, som Vattenfall er kommet med overfor lokalsamfundet, er, at RVB får en af de 18 opstillede møller og dermed er berettiget til 1/18 af vindmølleparkens årlige overskud.



Kilder: RVB/Vattenfall

18 møller Foreningen RVB, der arbejder for udvikling i Rejsby, Vodder og Brøns sogne, har i samspil med svenske Vattenfall udarbejdet vindmølleprojektet. Det omfatter i alt 18 store møller på 180 meters højde. Vattenfall har på forhånd sikret sig at kunne opkøbe de ejendomme, der kommer til at ligge midt i den planlagte vindmøllepark eller kommer for tæt på. Torsdagens møde er ifølge RVB-formand, Svend Ole Gammelgaard, forbeholdt borgere af de tre sogne. - Det her er en sag mellem borgerne i de tre sogne. Derfor har vi valgt, at det er mest rigtigt, ikke at få billedet forstyrret udefra. Vi har før oplevet, at folk udefra fylder halvdelen af en aften. Der kommer flere møder på et senere tidspunkt, hvor de kan være med. Men lige nu har vi brug at diskutere så at sige inden for hjemmets egne fire vægge, har Svend Ole Gammelgaard tidligere forklaret.

Dårlig moral Thorkild Bork Hansen er ikke nervøs for, at modstandernes holdning og argumenter kommer til at mangle, hvis planerne skulle komme så vidt, at de skal afgøres i byrådssalen. - Politikerne kender vores holdning. Den 30. oktober 2016 stiftede vi vores forening og indsendte 129 underskrifter, som kommunen efterfølgende godkendte, mod det oprindelige projekt. Disse underskrifter er fortsat gældende. Tønder byråd har en gang, i 2017, besluttet, at der ikke skal vindmøller op i Haved. Vi tror på, at politikerne er ordholdende, siger Thorkild Bork Hansen. Han opfordrer samtidig Vattenfall til at trække hele projektet tilbage. - Ellers vil de 18 vindmølle komme til at stå som skamstøtter for deres dårlige moral. For dem er vindmøllerne ren og skær forretning, der truer vores samfund. Det kan vi ikke leve med. Jeg vil have dårlig samvittighed resten af mit liv, hvis ikke jeg siger fra overfor dem (Vattenfall, red.), siger Thorkild Bork Hansen.

Med på en lytter Ud over borgerne i de tre sogne Rejsby, Vodder og Brøns er også Tønders kommunalpolitikere inviteret med til debatmøde. Borgmester Henrik Frandsen (V) er indstillet på at møde op. Ikke for at blande sig i debatten. - Jeg tager til mødet for at fornemme stemningen, siger han. Tønder Kommune er på nuværende tidspunkt ikke en del af hverken debatten eller projektet. Det bliver kommunen først i det øjeblik, hvor projektmagerne måtte sende en ansøgning. Blandt dem, der har udsigt til at blive forment adgang torsdag aften, er borgere fra nabo-sognet Roager, der er beliggende i Esbjerg Kommune. Det er de langt fra tilfredse med. - Jeg synes, det er lidt børnehaveagtigt. Der er stor modstand mod møllerne i Roager, og jeg mener, at det er lavt, at mødet ikke er åbent for os, når vi kommer til at ligge klos op af de 18 møller, har en talsmand for Roager-borgerne, Alex Sørensen, tidligere sagt til JydskeVestkysten.

En grillpølse I stedet for at deltage i debatmøde torsdag inviterer vindmølle-modstanderne efter demonstrationen torsdag aften til grillpølser og forfriskninger. - Vi vil fejre, det gode sammenhold, vi har herude, siger Thorkild Bork Hansen.