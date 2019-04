Vinder landsdækkende konkurrence: Danmarks bedste ishus ligger på Rømø

- Det er helt vildt. Det er mega fedt at vinde konkurrencen. Jeg troede længe, at vi ville blive slået af Isvaflen (ishus i Ribe, red.), for de lå godt til i afstemningen. Men det var som om vi fik en del stemmer til sidst, og det var nok til at vinde, siger hun.

Godt for alle

Maria Degn Clausen håber, at is-triumfen ikke bare giver flere kunder hos Café Fru Dax, men at titlen i det hele taget kan være med til at lokke endnu flere turister over dæmningen til Rømø:

- Der er ingen tvivl om, at det er godt for vores egen markedsføring - men det er også godt for Rømø at have et ishus med den titel liggende på Lakolk. Jeg er ret sikker på, at det kan blive en gevinst for alle, og at det kan være med til at skabe endnu større interesse for Rømø - det håber jeg i hvert fald, forklarer Maria Degn Clausen.