Vinden fører vandet væk fra Rømø

RØMØ: Som alle, der af og til kører over Rømødæmningen ved, så er den lange tur en lise for krop og sjæl. Det er som at begive sig gennem et tredimensionelt maleri, der aldrig er det samme, og som fortsætter over de 9,6 kilometer, som dæmningen strækker sig over.

Torsdag bød på - for årstiden - rekordhøje temperaturer og søndenvind, der førte vandet nord for dæmningen med sig. Som man kan se på billedet, der vel er taget stik nord, så synes det som om, man ville være i stand til at gå tørskoet fra dæmningen til Esbjerg, der fortoner sig i det fjerne.

Ifølge meteorologerne nåede torsdagens temperaturer op på omkring 25 grader. Også fredag skulle blive en særdeles hæderlig forårsdag.

Men fra næste uge skulle det typiske danske forårsvejr vende tilbage for fuld kraft.

Vejret ændrer dog ikke på, at oplevelsen ved at køre over dæmningen altid er en omvej værd.