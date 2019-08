Villy Søvndal på slap line i Løgumkloster

Tale: - Der var engang en mand, der sagde på ellers glimrende engelsk: The ice is melting at the pole.

- Det kan man jo se nu, er rigtigt, sagde regionalpolitiker for SF, Villy Søvndal, torsdag aften, da han stod foran et propfyldt festtelt på markedspladsen i Løgumkloster.

Klimaforandringerne var et af de ellers så alvorlige verdensproblemer, som i en humoristisk tone blev vendt til munter latter under åbningen af årets udgave af byfesten Kloster Mærken.

Hovedtaleren, der var med til Kloster Mærken for første gang, var glad for invitationen til aftenens arrangement.

- Jeg synes, det er sjovt at tale og spille for de folk, der kommer her. Der er en blanding af noget alvor og en løssluppen stemning, som der er til en markedsfest, siger Villy Søvndal, mens han påpegede, at han ikke er god til at holde skrivende taler, men at ham havde gjort sig tanker om, hvad han vil.

- Det er sjovere, når man er mere fri til at tale, påpeger han.

Og det var han i aftenens anledning.