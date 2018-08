Vildsvin skal jages med vildtkamera på forlandet

Planerne om at etablere en flydespærring tværs igennem Rudbøl Sø, hvor landegrænsen forløber, er skrinlagt. Luftbilledet er taget på den danske side. I forgrunden til højre er det parkeringspladsen foran Rudbøl Grænsekro og broen over Vidåen. I baggrunden ses grænsen og Rosenkranz, hvor vildsvinehegnet ender ved første hus. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Det kommende vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse slutter i Vadehavet foran det fremskudte dige. Her skal opstillede overvågningskameraer afdække behovet for yderligere tiltag. Flydespærringen på tværs af Rudbøl Sø er opgivet.

RUDBØL: Der, hvor det kommende vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse kommer til at slutte i vest i Vadehavet foran det fremskudte dige, skal opstillede vildtkameraer afdække behovet for eventuelle yderligere tiltag. Bent Rasmussen, skovrider og projektchef for hegnet, siger, at det planlagte hegn stopper der, hvor mudderfladen på forlandet begynder. Naturligvis vil vildsvin og andre dyr især ved lavvande kunne løbe uden om hegnet, medgiver projektchefen, men den situation håndteres i første omgang ved at opsætte overvågning. - Vi kan konstatere, at vildsvinene holder til i den østlige del af Slesvig-Holsten, mens der stort set ikke er vildsvin i den vestlige del. Skulle der blive behov for yderligere sikring på forlandet, vil det ske i form af en forstærket faskine, bebuder Bent Rasmussen.

Hegnet Regeringen og Dansk Folkeparti offentliggjorde den 22. marts en politisk aftale, hvor de vil bygge et hegn ved den dansk-tyske grænse for at holde vildsvin og den afrikanske svinepest ude.Hegnet blev i juni vedtaget af et stort flertal i Folketinget.



Hegnet bliver cirka 70 km langt, 1-1,5 meter højt og graves cirka 50 centimeter ned i jorden.



Det vil forventeligt koste cirka 70 millioner kroner. Industrien vil bidrage til betalingen af hegnet.



Der vil være en række åbninger i hegnet til andet vildt og ved blandt andet veje, der krydser grænsen. Det har fået kritikere til at så tvivl om hegnets effekt.



Naturstyrelsen forventer, at vildsvinehegnet vil stå klar mellem juli og september næste år.

Skrinlagt I den forløbne uge blev der skudt gang i processen med ekspropriering i forbindelse med opstilling af hegnet. Det skete med en såkaldt besigtigelsesforretning på Eccocentret i Tønder, hvortil berørte lodsejere var indkaldt. Bent Rasmussen lægger ikke skjul på, at netop opstillingen af hegnet i det vestlige område rummer en del udfordringer, selv om risikoen for uønsket indvandring af vildsvin altså regnes for at være mindst netop dér. En af udfordringerne er Rudbøl Sø. Her er den oprindelige plan om opsætning af en flydespærring på tværs af søen opgivet. - Vi har været langt inde i en projektering, men stødte på overordentlige store udfordringer. Vi var i tvivl om, hvorvidt vi kunne drifte det. Dertil kom, at det ville være fire gange så dyrt som at opstille hegn. Derfor er flydespærringen skrinlagt, men det var værd at give det et skud, siger Bent Rasmussen.