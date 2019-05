Vilde traktorer kom til kort over for silende regn

Årets Visby Traktortræf blev flere timer forsinket på grund af regn. Men midt på eftermiddagen kom der gang i de store traktorer.

Visby: Hvad der skulle have været årets fest i Visby startede ud som lidt af en fuser. Da avisen kom forbi, var de fleste af de store traktorer, der var meldt til årets store traktortræk i Visby, stadig kørt i tørvejr, og selvom flere af - især de mindste - tilskuere stod klar med høreværn, var der langt mere brug for regntøj og paraplyer. - Jeg har været med i over 20 år, og det er første gang, vi står i den her situation. Det er rigtig træls, lyder det fra Harro Bucka, der er med i arrangørgruppen bag Visby Traktortræk. Selvom de store traktorer godt kunne køre, selvom banen er lidt blød, så ville det hurtigt blive kørt op. - Det ville ikke være fair. For det første, er det svært for traktorerne at få fat, når banen er våd, og for det andet, så ville det heller ikke være ens forhold for alle, så konkurrencen ville ikke blive retfærdig, forklarer Harry Bucka videre.

Mit umiddelbare bud lige nu er, at vi er over 3000 gæster. Så det ender med at blive en solskinshistorie. Harro Bucka, Visby Traktortræk

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Tilskuerne sad klar i første række. Arrangørerne måtte dog udskyde starteni flere timer på grund af regnen. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Trofaste tilskuere De fleste af de tilskuere, der var mødt op, var godt pakket ind i regntøj, gummistøvler og rigeligt forsynet med paraplyer. Og selvom de fleste forsøgte at få en god dag ud af det, så lagde regnen en dæmper på det hele. Mest af alt fordi, at der simpelthen manglede det, de alle var kommet for at se - vilde, brølende traktorer. - Børnene er da lidt skuffede. Det er ikke så meget ved, når der ikke er traktorer, konstaterer Tina Eichner fra Højer, der havde taget sin mand, Jan Christensen, og deres to drenge Tobias på seks år og Sebastian på fire år med til traktortræk. Hun har været til Visby Traktortræk de sidste 12-15 år. - Det er en fast tradition for os, at vi skal til traktortræk i Visby. Så det skulle vi selvfølgelig også i dag. Nu giver vi det lige et par timer, men hvis det bliver ved, så kører vi nok hjem. Der er ikke så meget at se på lige nu, lyder det videre fra Tina Eichner. Heldigvis skulle det vise sig, at det var ventetiden værd.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard De udskudte starter gav ekstra god til til snak og fadøl.Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Opklaring og traktortræk Over middag holdt regnen nemlig op, og traktorerne kunne komme i gang med konkurrencerne. Da avisen talte med Harro Bucka ved 15.30-tiden, var han fortrøstningsfuld. - Vi er kommet i gang, og vi regner med at nå hele programmet. Lige nu klarer det op, og det ser endda ud som om, solen er på vej til at bryde igennem. Godt nok bliver vi først færdige ved 10-tiden (22-tiden red., men, som det ser ud nu, så gennemfører vi, lyder det fra Harro Bucka. Også tilskuerne fandt vej til pladsen. - Mit umiddelbare bud lige nu er, at vi er over 3000 gæster. Så det ender med at blive en solskinshistorie, siger Harro Bucka.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard De fleste traktorer blev ude af regnen torsdag formiddag. Først et godt stykke op af dagen, blev der kørt traktor. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Tina Eichner og Jan Christensen fra Højer havde taget sønnerne Tobias og Sebastian med til Traktortræk. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Regntøj var en god idé under årets traktortræk. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Det årlige traktortræk i Visby tiltrækker mange motorglade entusiaster. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

