Vilde billeder: Pølsepavillon blev flammernes bytte

Naboerne måtte evakueres, da en grillpavillon i Løgumgårde tidligt fredag morgen pludselig stod i flammer. Bygningen er udbrændt og politiet mener, at der er tale om en påsat brand.

LØGUMGÅRDE: Flammerne stod meterhøje og kunne ses fra stor afstand, da der fredag morgen udbrød brand i en grill-pavillon på Teglgårdsvej i Løgumkloster. Det var en forbipasserende, der opdagede branden og slog alarm. Klokken var 4.32.

- Da vi nåede frem, var hele bygningen overtændt, og der var risiko for, at ilden ville brede sig til nabohuset. Vi fik evakueret beboerne og koncentrerede os i første omgang om at sikre huset, fortæller indsatsleder ved Brand & Redning Sønderjylland, Thomas Krakow, Tønder.

Selve grillpavillonen stod ikke til at kunne reddes.

- Der er stort set kun en bagvæg tilbage, siger Thomas Krakow.

Løgumklosters frivillige brandfolk stod for slukningsindsatsen, der stod på i to timer.

- Der kan være mange brandlommer, så vi ville være helt sikre på, at alt var slukket, inden vi tog derfra, lyder det fra indsatslederen.