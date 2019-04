Vild med volley: Landskendt volleyballcup med 520 deltagere

Tønders lille volleyballklub var i weekenden vært ved et stort stævne med 520 spillere. I samme anledning blev byens nye beachvolleyanlæg indviet og fik navn efter en lokal volley-legende.

Tønder: Volleyballsporten er en lille nichesport, men den trivedes godt i Tønder, især hvert år i april, når TSV75 er vært ved en af landets største volleyturneringer. Fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag har Tønder Sport og Fritidscenter (TSFC) været fyldt op med 520 volleyballspillere fra hele landet, der har deltaget i årets Tønder Cup. Stævnet har eksisteret i over 40 år og er blandt landets volleyspillere et kendt stævne. Maddy Novac og Agi Sosna spiller til dagligt i Amager Volleyklub og deltog i Tønder Cup med holdet D´amar. For Maddy var det anden gang hun var i Tønder, mens Agi deltog for første gang. - Jeg har hørt om Tønder fra mine holdkammerater, der alle kender til det her stævne og altid fortæller om de gode oplevelser de har i Tønder. Alle taler om at det er værd at besøge, fortæller Agi Sosna. Maddy Novac supplerer med hendes oplevelser fra sidste år og understreger at hun er med fordi det er både hyggeligt og udfordrene. - Vi er her fifty-fifty for sporten og for hyggen. Vi tager gerne til alternative turneringer og det er vigtigt for os at vi er sociale spillere, siger hun.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Per Christensen er klubbens ældste medlem og fik lørdag en beachvolleybane opkaldt efter sig. Bestyrelsens Vicky Linnet kalder ham blandt andet for en storslået trænerkapacitet. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Aktiv bestyrelse Vicky Linnet er bestyrelsesmedlem i TSV-75 og sammen med sin mand træner hun ungdomsholdene. Hun og bestyrelsen har haft en travl weekend, hvor hele klubben har været involveret i afholdelsen. - Alle har en opgave. De mindste børn er med for at heppe eller hjælpe med at samle skrald. Forældre til spillerne hjælper med at gøre rent på de skoler som deltagerne har sovet på og så er der opgaver her i hallen til alle andre. Vi er vel 10 tovholdere og en masse frivillige, fortæller Vicky Linnet.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Vicky Linnet har her taget plads, sammen med nogle af klubbens yngste hjælpere. Deres opgave er at heppe på de lokale hold og hjælpe med at samle skrald. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Indvielse af Beachbane I år bør volleyballstævnet på et særligt indslag lørdag eftermiddag, hvor TSV-75 havde inviteret til indvielse af en ny arkitekttegnet beachvolleybane. Per Christensen er klubbens ældste medlem og har været med siden klubben startede i 1975. Han fik en særlig overraskelse ved indvielsen, hvor banen, der ellers hed Tønder Beach Court fik navn efter klubbens ældste spiller. - Jeg blev virkelig overrasket, jeg havde ikke hørt noget som helst om det og så hørte jeg i talen at der blev talt om at man i Manchester har Old Trafford og at vi også i Tønder har en særlig spiller og så var det mig, det blev jeg overrasket over og stolt jo selvfølgelig, fortæller Per Christensen, og banen blev lørdag altså døbt "Per Christensens bane". Volleybanen og de tilhørende bænke og opbevaring er finansieret af forskellige fonde og af overskuddet fra det årlige stævne og har kostet klubben op mod 400.000 kroner.

Foto: Foto: Hans Chr. Gabelgaard Far, Per Christensen, heppede på sønnens hold, mens der samtidig stod en flok mindre børn og heppede på deres fædre. Sådan er Tønder Cup - et stævne for flere generationer. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard "Flemmings friske drenge" fik kamp til stregen mod semifinalemodstanderne "Fuckers by choise". Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Volleyball er en forholdsvis lille sport i Danmark, men i Tønder blev der i weekenden spillet volley i fire haller, med over 520 deltagere og der blev kæmpet om hvert eneste point. Foto: Hans Chr. Gabelgaard