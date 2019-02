Vild kulturuge i vente

Tønder Kulturuge 2019 får temaet "Vildskab" - et tema, der lægger op til at tænke i vilde og kreative baner.

TØNDER: Tønder Kulturuge 2019 bliver vild. Årets tema er nemlig "Vildskab", og der er lagt op til et væld af vilde kulturtilbud.

- Vildskab kan tænkes på mange måder: Vildskab i naturen, vildskab i kunst, vildskab i musik og vildskab i mennesket. Med temaet er scenen sat for overraskende og uventede arrangementer, hvor der tænkes i nye baner og anderledes konstellationer. Vi håber at kommunens aktører bliver inspireret af temaet, siger Aase-Lene Lysgaard Madsen, der formand for arbejdsgruppen for Tønder Kulturuge.

Nøgleordet i 2019-udgaven af kulturugen er ifølge hende mod og ubegrænset fantasi.