Vil sikre Tønder Kommunes ældre længere tid i eget hjem

- Det er meningen, at vi gerne vil op at have en belægning på 95 procent, hvilket vi er godt på vej til. Det hele handler om, at når en borger dør på plejecentret, så er man blevet bedre til at få boligen klar hurtigt - og vi oplever også, at vi har kunnet forkorte ventetiden. Det kan vi, fordi vi tilbyder boligen til flere - og hvis der takkes nej fra en kant, så er vi hurtigere på plads, end vi var førhen, forklarer hun.

Rapporten bygger på input fra 950 borgere, og viser, at Tønder Kommune fra 2017 til 2018 er blevet bedre til at bruge kapaciteten i plejeboligerne. I 2017 var belægningen, altså det antal boliger, der i gennemsnit er i brug, på 92 procent. Nu, et år senere, er tallet 94 procent. En stigning, der primært skyldes, at der nu går kortere tid fra en plejebolig bliver ledig, til den igen er besat.

- Vi bliver jo ældre og ældre som befolkning, og det betyder også, at vi må se på ældreområdet med ny viden. Den her plan er et arbejdsredskab til at se, hvordan vi kan gøre det så godt som muligt at blive ældre i Tønder Kommune.

Rapporten har givet os et billede af, hvad borgerne helst vil - og det er at blive længere i eget hjem. Vi er i gang med at se på, om et program med mere hjemmehjælp kunne være en løsning, ligesom vi ser på tiltag mod ensomhed.

Vil bo hjemme længere

Et andet stort element i sektorplanen er at få mere viden om, hvad de ældre selv foretrækker, når tilværelsen i eget hjem på et tidspunkt skal udskiftes med en plejebolig. Her er tendensen klar, for mange foretrækker at blive i eget hjem. Derfor er næste skridt for kommunen at se nærmere på muligheden for at tilbyde mere støtte i hjemmet. En løsning med store perspektiver, hvis man spørger Irene Holk Lund:

Netop kampen mod ensomhed er også en del af tiltagene, der er på vej. En løsning, som Irene Holk Lund blandt andet peger på, er de såkaldte dagcenterpladser.

- Her har vi blandt andet dagcenterpladserne i spil - et tilbud, hvor man bor hjemme, men kan gæste ældrecentret i dagtimerne. Her skal vi også finde ud af, om vi har nok dagcenterpladser - og om vi bruger dem rigtigt nu, siger udvalgsformanden.