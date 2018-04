Vidåslusen er angrebet af rust

Korrosionsbeskyttelsen af Vidåslusen må fremrykkes med to år for at bremse et konstateret rustangreb. At vente til 2020, som det ellers var planlagt, vil formentlig medføre større skader og dermed en langt dyrere reparation.

HØJER: Den går ikke længere. Vidåslusen ved det fremskudte dige syd for Højer har mere end 35 år på bagen, og nu er det angrebet af rust. En undersøgelse viser, at saltvand er trængt ind i betonkonstruktionen. Der er endnu ikke sket store skader, men der er stærke formodninger om, at tæringen er i gang. Derfor skal der handles. Nu. Sådan lyder konklusionen og anbefalingen fra Tønder Kommunens teknik- og miljøudvalg, der læner sig op af en ekspertvurdering. Vidåslusen fik i juni 2016 et såkaldt sundhedstjek, hvor eksperter blandt andet ved hjælp af dykkere, undervandsfotos og betonprøver udarbejdede en tilstandsrapport.

Vidåslusen Vidåslusen stod færdig i 1981, og er det centrale byggeri i det fremskudte dige, der blev etableret i perioden fra 1979-1981. Diget går fra Emmerlev Klev i nord til Hindenburg-dæmningen til Sild i syd. Diget beskytter Tøndermarskens 12.000 ha jord og cirka 15.000 beboere mod oversvømmelser i forbindelse med stormfloder i Vadehavet.Vidåslusen består af tre betonkamre med hver to sluseporte af træ.



Det fremskudte dige og Vidåslusen blev officielt indviet den 10. maj 1982 af dronning Margrethe og den daværende tyske præsident Carl Carstens.

Først i 2020 Med afsæt i tilstandsrapporten var en større vedligeholdelse af Vidåslusen planlagt til netop i år. Med projektet blev ved budgetbehandlingen sidste efterår udsat til 2020. Det blev dengang skønnet, at det ville være forsvarligt at vente. Men virkeligheden er altså en anden. På baggrund af de tekniske undersøgelser anbefaler den rådgivende ingeniør nu, at der foretages en korrosionsbeskyttelse af de mest udsatte dele af slusen snarest muligt. - Det er for at bremse udviklingen og forebygge langt dyrere betonreparationer, lyder det i oplægget. Denne faglige vurdering er et enigt teknisk udvalg lydhør overfor. Et overslag over en her og nu-handling viser en forventet udgift på 550.000 kroner. Endvidere er der skønnet afledte driftsomkostninger på gennemsnitlig 25.000 kroner pr. år over de næste 10 år. Projektet og den forventede udgift forelægges til endelig godkendelse i byrådssalen senere på måneden.