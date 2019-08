Vidå-jollen søsat: I en lille båd der...

Tønder-drengen Joakim Okkels står overfor sin svendeprøve som bådbygger i Norge. I over 200 arbejdstimer har han designet og bygget en robåd, Vidå-jollen. Bruttotyppen får hjemhavn i Vidågade.

TØNDER: - Er den ikke flot? Det er næsten et kunstværk. Naturvejleder Hans Tonnesen, Tønder, har svært ved at styre både glæden og stoltheden over sin seneste erhvervelse. Faktisk så glad, at han - af alle steder - bare måtte præsentere den i festivaldagene midt på torvet i Tønder. Her var de toppede brosten ellers det helt forkerte element. For nyerhvervelsen er en båd - prototypen til model Vidå-jollen - der indtil videre altså kun findes i et enkelt eksemplar. Manden bag båden er Tønder-drengen Joakim Okkels. Han har det sidste par år stået i lære som klassisk bådbygger i Norge. Om et par uger venter svendeprøven, men inden da har han lagt sidste hånd på Vidå-jollen. Den er nu leveret til brødrene Hans og Bo Tonnesen. De bor begge i Vidågade og har en bådbro ned til Vidåen, og det er også her, at Vidå-jollen får hjemhavn.

Når man først går i gang, kan man se det for sig, hvordan båden skal være. Joakim Okkels, musiker og bådbygger, Tønder

Foto: Foto: Uwe Iwersen Det har taget Joakim Okkels 230 timer at bygge jollen, der er blevet til efter traditionelle bådbygger-principper. Foto: Uwe Iwersen

Fra bunden Ideen om, at det netop skulle være Joakim, der skulle designe og bygge brødrene ny vandfartøj, lå lige for. - Som dreng er Joakim altid kommet ned hos os for at ro i kano. Han kender Vidåen som sin egen bukselomme. Så hvis ikke det skulle være ham, hvem så, siger Hans Tonnesen. Vidå-jollen er opbygget helt fra bunden og tilpasset Vidåens specielle forhold. Udgangspunktet var, at den skulle være fladbundet og stabil, og at der skulle være mulighed for at den kan roes af både en og to personer. Båden er klinkbygget af godt grantræ, der er behandlet med linolie og derefter tætnet med tjære. Joakim Okkels har arbejdet ud fra en skitse. Mere skal der ikke til. - Når man først går i gang, kan man se for sig, hvordan båden skal være, siger han.

Joakim Okkelse benyttede båd-præsentationen på torvet til at slå til lyd for sit håndværk. Det skete med et arbejdende værksted, hvor et sæt årer til Vidå-jollen blev til. Foto: Uwe Iwersen

Snæblen Der er brugt omkring 230 timer fra den spæde start til den færdige båd, som manden bag tog med hjem til fødebyen op til festivalen. Her har Joakim Okkels ikke kun afleveret sin båd, men skal faktisk også på scenen. Ud over at bygge både, er han nemlig også musiker og tidligere modtager af det lokale Peter Schmidts Legat. Sammen med sit band optræder han i festivalen som lokalt indslag flere gange på Hagge's Musik Pub. Hjemme i Vidågade sidder Hans og Bo Tonnesen i festivaenl og spekulerer over, hvad deres båd skal hedde. Mallemuk, der er lig med navnet på en stormfugl, var den første indskyldelse. Men netop "Mallemuk" er også navnet på det band, som Joakim Okkelse spiller i og optræder med. Så det blev forkastet. Favoritten til Vidå-jollen navn er netop nu "Snæblen".