Vi er vilde med lokalhistorie

Interessen for lokalhistorie er stor, og vi bruger historien til at finde tryghed i en foranderlig verden, lyder det fra museumsinspektør.

Tønder: Vi er vilde med at dykke ned i lokalhistorien og tiden, der var. Tendensen er at jo ældre vi bliver, jo mere interesserer vi os for "de gode, gamle dage". Og det er helt naturligt, fortæller museumsinspektør ved Sønderborg slot og initiativtager til hjemmesiden denstorekrig1914-1918.dk, René Rasmussen. - Når man er ung, så har man ikke så meget fortid men til gengæld en hel masse fremtid. Når man bliver ældre, ændrer perspektivet sig, og det bliver mere spændende at dykke ned i fortiden. Så at det typisk er de lidt ældre, der dykker ned i historien, er ikke overraskende. En del af forklaringen på den store lokalhistoriske interesse skal findes i samfundet omkring os, mener René Rasmussen. - Interessen for lokalhistorie stiger typisk, når der sker forandringer i samfundet omkring os. Hvis ting eller livsformer forsvinder, så bliver vi mere interesserede i at finde tilbage til det som var. Det er som om, vi søgert tilbage til kendt og trygt, konstaterer René Rasmussen.

Dyk ned i historien med avisen Fra i morgen og alle dage henover jul og nytår kan du læse om udvalgte steder i kommunen. Vi har kaldt serien "Dengang og nu", da vi ser på stederne med historiske briller, men også besøger dem, som de ser ud i dag.



Vi starter ud i morgen med historien om købmanden i Stenderup.

Det kendte og det nære Lokalhistorie handler om, at vi søger information om noget kendt og noget nært. - Det er en lidt nostalgisk tilgang til tingene. Når vi ser på de mange artikler, der for eksempel bliver udgivet i de mange lokalhistoriske årsskrifter, så er det næsten altid barndoms- eller ungdomserindringer, der skrives om. Tove Ditlevsen siger det jo så fint med 'Jeg er din barndoms gade, jeg er dit væsens rod'. Vi søger simpelthen tilbage til den tid, der var med til at forme os som mennesker, fortsætter René Rasmussen. At vi elsker at dykke ned i det kendte og det nære, det kan formand for Toftlunds lokalhistoriske forening og arkiv, Anne-Grethe Petersen nikke genkendende til. Sidste år udgav foreningen en lokalhistorisk bog med titlen "Fra Vestergade til Vestfronten" om mennesker fra Toftlund sogn, der deltog i Første Verdenskrig. - Vi udgav bogen den 11. november sidste år, og til jul havde vi solgt hele oplaget på 600 på nær et par enkelte eksemplarer. Nu er vi godt i gang med at få solgt andet oplag. Vi har solgt små 150 eksemplarer siden november. Så man må sige, at interessen er stor, lyder det fra Anne-Grethe Petersen. Hun mærker også til dagligt, at der er mange, der gerne vil dykke ned i lokalhistorien. - Der kommer altid mange til vores arrangementer, og når vi udgiver vores årsskrift, så får vi klart indtryk af, at folk har ventet med længsel på det, fortæller Anne-Grethe Petersen videre.