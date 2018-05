Veteranbiler på flyvepladsen

Tønder: Der er en særdeles aktiv veteranbilklub i Tønder, og søndag den 3. juni kan nysgerrige komme forbi, når der er åbent hus på arealet ved Tønder Flyveplads. Her vil der være musik og mulighed for at se mange af køretøjerne. Klubben har knap 600 medlemmer, og de har indgået en sponsoraftale med OK, som giver et øre-beløb pr. tanket liter hos OK. Det er nu blevet til godt 10.000 kr.

- Vi bruger blandt andet vore sponsorkroner på vores klubblad, der udkommer hvert kvartal, men ellers til vedligeholdelse af vores klubhus på 160 kvm., siger talsmanden for Tønder Veteran Klub, Andreas Callesen.