Verdens bedste nyheder delt ud i Tønder

TØNDER: Klokken er otte foran Kvickly i Tønder fredag morgen - og Anne Stig Andersen fra Soroptimisterne i Tønder har flere gode nyhed at dele: Uddelingen af avisen "Verdens bedste nyheder" gik nemlig så godt, at de tre frivillige fra Tønder Soroptimistklub måtte vente på flere aviser.

Men også avisens indhold er godt nyt - fokus ligger på positive nyheder fra hele verden.

For eksempel går det faktisk godt med ligestillingen, og det vil Anne Stig Andersen og resten af holdet gerne sætte fokus på.

Anledningen er oplysningskampagnen "Verdens bedste nyheder", som med positive nyheder vil sætte fokus på, at der er gode, globale fremskridt at markere.

Ligestillingsområdet er dels temaet for årets avis, men også en klar mærkesag for Soroptimisterne, hvis hovedformål er at slå et slag for piger og kvinders rettigheder.

- Avisen udgives med støtte fra Danida, og har i år ligestilling som tema. Vi vil gerne sætte fokus på, at det går fremad med ligestillingen, og det har heldigvis fået en god modtagelse her i dag, for lige nu har vi ikke flere aviser tilbage, forklarer Anne Stig Andersen, der er programansvarlig i Soroptimistklubben i Tønder. Hun tilføjer:

- Det er vigtigt at vise engagementet, og det ser jo ud til at virke, når man giver et smil - for så kommer der oftest også ét tilbage.