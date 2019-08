Venteliste: Campinggæster på Tønder Festival står i kø for at sætte stikket i

Tønder: Campingpladsen på årets Tønder Festival er så småt ved at blive befolket, og mange har igen i år valgt at overnatte på campingpladsen under festivalen. Der er i alt omkring 2000 pladser at campere på under festivalen.

Om campinggæsterne på Tønder festival er mere magelige end andre, melder historien ikke noget om, men der er i hvert fald særlig rift om de campingpladser, hvor der kan tilkøbes strøm. Faktisk er disse pladser så efterspurgte, at der igen i år forlængst er meldt udsolgt. Og det på trods af, at der til årets festival er sket en markant stigning i pladser med strøm på campingpladsen.

- Vi havde også udsolgt af strøm-pladserne sidste år, så i år har vi udvidet med 200 pladser, så vi nu har i alt 800 pladser med strøm. Men det er åbenbart stadig ikke nok, konkluderer Bert Schultz, der er vikarierende administrerende direktør for festivalen, mens Kirstine Uhrbrand er på barsel.