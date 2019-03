Venstremand får mundkurv på efter kritik af skolebyggeri

SKÆRBÆK/AGERSKOV: Hvordan kunne det gå til, at et skolebyggeri i Skærbæk gik fra at skulle koste 135 millioner kroner til 72,4 millioner, og som nu ender med at koste skatteborgerne 87,4 millioner kroner? Sidstnævnte i øvrigt til stor fortrydelse for nogle af kommunens politikere - heriblandt Venstres lokalmedlem i Agerskov, Eilif Hansen.

I en artikel i forrige uge klandrede Eilif Hansen både forvaltning og sin egen partiforening for at have fusket med tallene og udøvet "talmanipulation".

JydskeVestkysten har fået indsigt i materiale og papirer, der går tilbage til 2014/15, hvor det blandt andet fremgår, at man har fået inspiration fra et skolebyggeri i Aabenraa Kommune, som blev bygget billigt og med en andet antal kvadratmeter pr. elev end Tønder Kommune havde forudsat. Dermed faldt den estimerede pris fra omkring 135 millioner kroner til omkring 90 millioner kroner.