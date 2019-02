Venstremanden Eilif Hansen beskylder forvaltning og kommunalpolitikere for at have fusket med prisen på en ny skole i Skærbæk. Hvis prisen havde været rigtig, og dermed høj, var byggeriet aldrig blevet besluttet, mener Eilif Hansen. Foto: Martin Franciere

Tidligere formand for Venstre i Agerskov, Eilif Hansen, anklager sin egen partiforening og Tønder Kommunes forvaltning for talfusk. Prisen for byggeri af ny skole i Skærbæk har været holdt urealistisk lav for at få beslutningen igennem, lyder hans anklage.

AGERSKOV/SKÆRBÆK: På sit seneste møde i økonomiudvalget besluttede medlemmerne at få undersøgt forskellige scenarier ved det kommende skolebyggeri i Skærbæk. Et af spørgsmålene lød blandt andet, hvad der sker, hvis man helt dropper skolebyggeriet? Spørgsmålet er oppe at vende, fordi licitationen over skolebyggeriet viste, at det bliver væsentligt dyrere at opføre skolen i forhold til de penge, der er sat af til opgaven. Helt præcist lyder håndværkerudgifterne på 87,4 millioner kroner - men der er kun afsat 72,4 millioner kroner til anlægsarbejdet - det er en overskridelse på 15 millioner kroner. Hele skolebudgettet i Skærbæk er på 92,8 millioner kroner. Tønder Kommunes økonomiudvalg har torsdag igen punktet på sit månedlige møde.

"Skolebestyrelsen har fremført ideen om at bygge en ny skole. En sådan investering beløber sig til omkring 135 millioner kroner". Uddrag fra teksten, børn- og skoleforvaltningen i 2014

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Skærbæks nye folkeskole som projekteret af arkitektfirmaet Friis & Moltke. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Svindel og manipulation Men hele miseren om skolebyggeriet kunne have været undgået. Det mener i hvert fald Eilif Hansen, der er medlem af Venstre i Agerskov, hvor han tidligere også har været formand. I en bemærkelsesværdig udmelding anklager han både partiforening og forvaltning for talfusk. - Det er totalt svindel og ren manipulation. Jeg bliver simpelthen så frustreret over den måde, det kører på, siger Eilif Hansen og peger på tallene for henholdsvis nybyggeri og renovering. Eilif mener, man kunstigt har pustet udgifterne for renovering opad, mens udgifterne for byggeriet af en ny skole er holdt kunstigt nede. Meningen med den øvelse har været, mener Eilif Hansen, at det skulle blive lettere at "sælge" byggeriet af en ny skole til beslutningstagerne i forhold til at renovere den gamle.

Prisen var 135 mio. kr. Ifølge tal fra kommunens børn- og skoleudvalg, der havde Henrik Mehlsen (S) som formand i sommeren 2014, fremgår det, at prisen for en ny skole var 135 millioner kroner. Af et dagsordenspunkt fra dengang fremgår det, at: "Skolebestyrelsen har fremført ideen om at bygge en ny skole. En sådan investering beløber sig til omkring 135 millioner kroner". Samtidig lød prisen for en renovering af den eksisterende skole på 23,3 millioner kroner, oplyser Eilif Hansen. Siden er prisen for nybyggeri så nedreguleret til 92,8 millioner kroner, mens renoveringen med 42 millioner kroner blev næsten dobbelt så dyr som oprindeligt oplyst. Dermed blev gabet mellem nyt og renovering meget mindre - og det er netop dét, Eilif Hansen påstår har været en bevidst strategi for at Skærbæk kunne få en ny skole.

Nok er nok - Politikerne i Skærbæk meler deres egen kage. Til sidst var den samlede pris nede på 90 millioner kroner, hvis prisen ikke var kommet derned, var byggeriet aldrig blevet til noget, lyder påstanden fra Eilif Hansen og tilføjer: - Nok er nok. Det er den største talmanipulation i Tønder Kommunes historie. Men den seneste licitation har det netop vist sig, at det samlede skolebyggeri ikke kan holdes inden for de afsatte indeksregulerede 92,8 millioner kroner - og det har mødt kritik fra flere sider. Gruppeformand for Venstres kommunalbestyrelsesgruppe, Preben Linnet, stemte i sin tid mod skolebyggeriet i Skærbæk. Begrundelsen var, at den eksisterende skole i Skærbæk ikke var i så dårlig forfatning, som man gjorde den til. - Vi er nødt til at have tillid til de tal, vi bliver præsenteret for. Nu er beslutningen taget, og så arbejder jeg ud fra det, siger Linnet og tilføjer, at det er "bekymrende" at rådgiver på skolebyggeriet ikke har levet op til kravet om, at prisen højst må blive 92,8 millioner kroner: - Det var opgaven.

Den rigtige beslutning Tidligere lokalpolitiker for De Konservative, Henning Schmidt, der er bosat i Skærbæk, sad i økonomiudvalget gennem tre valgperioder, og havde i sin tid også skolebyggeriet inde over sit bord. Han mener, det er Eilif Hansen, der er forkert på den. - Min holdning dengang var at bygge nyt, og det er stadig min holdning i dag, siger Henning Schmidt og peger på, at selv om man renoverer, så er byggeriet ikke nyt bagefter. Desuden ved man aldrig, hvad der dukker op af overraskelser under gulve og på lofter: - Renoveringer er svære at styre, og de løber løbsk. I vores nabokommuner har man set eksempler på, hvad der kan gå galt, siger Henning Schmidt. JydskeVestkysten har haft kontakt til formand for Venstre i Tønder Kommune, Kim Tygesen, men han har ikke ønsket at udtale sig.