Venstrekvinde overvejer sin fremtid i politik

Susanne Linnet, Møgeltønder, bekræfter, at hun overvejer sin fremtid i partiet Venstre. Hun afviser dog at have truet med at melde sig ud, sådan som Mogens Nielsen, tidligere bestyrelsesmedlem i Venstre i Løgumkloster, skriver i læserbrev.

Møgeltønder: - Mit hjerte banker for Venstre. Det er der slet ingen tvivl om. Sådan siger Susanne Linnet, Møgeltønder. Men når det er sagt, så har hun endnu ikke afgjort, om hun også fremover vil være at finde på medlemslisten hos Venstre i Tønder Kommune. - I forbindelse med konstitueringen var jeg meget skuffet. Jeg forsøgte at få en forklaring på, hvorfor jeg ikke fik noget, men jeg fik intet svar. Derfor sendte jeg et brev til Venstregruppen og kommuneforeningens formand, Lars Erik Skydsbjerg. - Her skrev jeg, at jeg oplevede konstitueringen på samme måde som Jens Møller, men at jeg vælger ikke at træffe nogen afgørelse omkring min fremtid på nuværende tidspunkt. Det skal man ikke gøre, når man er følelsesmæssigt påvirket af situationen, siger Susanne Linnet. I den foregående byrådsperiode sad hun som formand for Arbejdsmarkedsudvalget, mens hun i den forstående periode må nøjes med en plads som menigt medlem af Socialudvalget. At sagen er kommet til offentlighedens kendskab skyldes, at tidligere bestyrelsesmedlem i Venstre i Løgumkloster, Mogens Nielsen, omtalte den interne Venstre-uro i et læserbrev i avisen onsdag.

Læserbreve I læserbrevet spørger Mogens Nielsen også om, hvorvidt det er rigtigt, at Susanne Linnet har fået tilbageholdt to læserbreve under valgkampen. Til det siger borgmester Henrik Frandsen, at Venstres kandidater er blevet opfordret til at sende læserbreve ind til ham inden offentliggørelse. - Vi kan ikke tilbageholde læserbreve, og det gør vi heller ikke. Vi havde 35 kandidater, og hvis man betragter dem som et fodboldhold, så anser jeg mig som træneren, der råder og vejleder. Det er rigtigt, at Susanne Linnet har sendt et læserbrev ind til mig vedrørende museet, hvor hun bad om råd, og så frarådede jeg hende at bringe det. Ikke mindst for hendes egen skyld, siger Henrik Frandsen. Susanne Linnet bekræfter, at hun blev frarådet at bringe læserbrevet, hvor hun i øvrigt gerne ville fortælle om, hvad der efter hendes opfattelse var op og ned i museumssagen. Hun siger, det drejer sig om to læserbreve. - Jeg ville gerne have forklaret sagen, men det blev ikke til.