Eneste nye ansigt i den mandsdominerede bestyrelse er Charlotte Jakobsen, der indtrådte i stedet for Paul-Erik Jensen. Han valgte efter en meget lang årrække i foreningens ledelse at trække sig fra bestyrelsen for at hellige sig regnskabstal og andre opgaver for Venstre i Tønder Kommune. Således blev han som afgående bestyrelsesmedlem sammen med Poul Erik Henriksen valgt som foreningens revisor.

Genvalgt

Den genvalgte formand satte sig for bordenden ved sidste års generalforsamling, da han i en kampafstemning vandt over Søren Thorup Hansen. Sidstnævnte havde på daværende tidspunkt været formand i godt 10 år og blev sat fra bestallingen efter et internt forløb, som han ikke fandt særligt tiltalende.

Efterfølgende takkede han da også nej til en plads som menigt bestyrelsesmedlem.

- Jeg blev foreslået, men takkede nej. Det gavner ikke en ny formand, at den gamle sidder med. De fleste steder giver det et dårligt forløb, sagde den afgående formand dengang. Her udelukkede han dog ikke et politisk comeback.

- Jeg har sagt fra nu, men måske er situationen en anden om to år, lød det dengang fra Søren Thorup Hansen.

Efter nu at være blevet valgt som suppleant, kan det konstateres, at det altså kun varede ét år.