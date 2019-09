Formanden for Løgumkloster og Omegns Venstre, Peter Nielsen, har sendt en klage til Finanstilsynet, hvori han beklager tilsynets skrappe krav. Kravene er blandt andet skyld i, at prisen på landbrugsjord er kunstig lav, mener Peter Nielsen. Arkivfoto: André Thorup

Venstres lokalafdeling i Løgumkloster har sendt et klagebrev til Finanstilsynet. I brevet til tilsynets ledelse, skriver lokalformanden, at Finanstilsynet presser banker og realkreditinstitutter til at holde prisen på landbrugsjord kunstigt nede. Det afvises dog af Finanstilsynet.

LØGUMKLOSTER: Finanstilsynets skrappe krav til banker og realkreditinstitutter er skyld i, at landbruget er presset i Tønder Kommune og at hektarpriserne bliver holdt kunstigt nede. Det er essensen i et brev, som formand for Løgumkloster og Omegns Venstre, Peter Nielsen, i midten af august sendte til ledelsen af Finanstilsynet, samt til tre folketingsmedlemmer valgt for Venstre. "I flere år har I ladet hektarprisen stå meget lavt. 140.000 kroner pr. hektar. Dette er fuldstændig uhørt lavt i forhold til vores nabolande Tyskland og Holland. I Tyskland er de dobbelt så høje," skriver Peter Nielsen blandt andet i brevet til Finanstilsynet. I brevet forsætter Peter Nielsen med sine påstande: "Det er jo klart, at landbrugene skal betale høje renter og bidragssatser pga. den lave hektarpris, der bliver holdt kunstigt nede (...) Så spørgsmålet er, har I gjort jeres arbejde ordentligt, når I har været passive på landbrugsområdet? Landmænd ville kunne levere bedre regnskaber, hvis ikke de skulle betale høje bidragssatser og skyhøje renter på deres driftskredit".

De (pengeinstitutter, red.) tænker kun på dem selv. Bønderne er insolvente, og bankerne lukker dem, for at få deres egne folk ind. Peter Nielsen, fmd. Løgumkloster og Omegns Venstre

Foto: Martin Franciere Brevet i hele sin ordlyd, der er sendt til Finanstilsynet af formanden for Løgumkloster og Omegns Venstre, Peter Nielsen.

Svar fra tilsynet Peter Nielsen mener, at pengeinstitutterne bare hytter deres eget skind og lader landmændene i stikken. - De tænker kun på sig selv. Bønderne er insolvente, og bankerne lukker dem, for at få deres egne folk ind, siger Peter Nielsen, der har været formand siden februar i år. Mens de tre folketingsmedlemmer - der alle er fra Venstre og valgt i Sydjylland - ikke har givet lyd fra sig, så har Finanstilsynets vicedirektør, Kristian Vie Madsen, den 22. august sendt et skriftligt svar til Venstreformanden fra Løgumkloster. I svaret står der blandt andet, at Finanstilsynet nøje overvåger markedet, og, at hvis prisen er opadgående, fordi markedet dikterer det, så har tilsynet ingen problemer med det - det skal bare ske under normale markedsvilkår. "Finanstilsynet korrigerer de udmeldte priser, når der foreligger et tilstrækkeligt sikkert grundlag herfor. Ved normaliserede forhold på dette marked vil der ikke mere være behov for, at Finanstilsynet foretager en udmelding", skriver vicedirektøren i sit svar.

Korrekte priser I brevet til Finanstilsynet mener den lokale Venstreformand, at prisen på landbrugsjord burde være en hel del højere, end det er tilfældet i dag: "Vi anbefaler derfor, at hektarprisen på landbrugsjord bliver sat op til 200.000-225.000 kr. pr. hektar". JydskeVestkysten har talt med en lokal erhvervsmægler med speciale i landbrugshandler. Mægleren oplyser, at hektarpriserne for ren landbrugsjord i år ligger mellem 120.000 til 135.000 kroner per hektar i fri handel. Desuden er det korrekt, at prisen på landbrugsjord i Tyskland er cirka dobbelt så høj som på den danske side af grænsen. JydskeVestkysten har haft kontakt til tidligere landbrugsminister Eva Kjer Hansen (V), der er en af de tre folketingsmedlemmer, der har modtaget skrivelsen. Hun ønsker ikke at kommentere sagen.