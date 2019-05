Venstre benytter initiativretten: Kommunen skal tænke grønt

De to Venstremedlemmer Daisy Dahl og Mette Bossen Linnet foreslår på vegne af den samlede Venstregruppe, at Tønder Kommune tænker mere grønt. Kommunalpolitikerne skal i næste uge tage stilling til, om også Tønder Kommune skal arbejde strategisk med FNs verdensmål om bæredygtig udvikling.

- Det bør vi også i Tønder Kommune. Når vi arbejder med konkrete indsatser i kommunen, bør det ske med afsæt i verdensmålene. Derfor håber jeg FNs verdensmål fremadrettet kan være en strategisk partner, når vi skal træffe beslutninger, siger Daisy Dahl, som med Mette Bossen Linnet har summet over forslaget i lang tid. Faktisk startede de første summerier, da affaldsprojektet i Højer "Waste for life" løb af stablen ved Højer sidste år.

Duoen foreslår ganske enkelt, at Tønder Kommune skal indarbejde FNs verdensmål om bæredygtig udvikling i sit arbejde. Mange kommuner, virksomheder og organisationer i verden arbejder allerede med verdensmålene.

De to Venstremedlemmer Daisy Dahl og Mette Bossen Linnet har på næste møde i kommunalbestyrelsen, der finder sted på onsdag, benyttet sig af initiativretten på vegne af den samlede Venstregruppe.

TØNDER: Slut med at tale - nu skal der handling bag ordene.

Selv hvis der "bare" er to plastikflasker, der ryger ud i Vadehavet med åvandet, så er det to flasker for meget.

Mette Bossen Linnet (V) fortæller, at duoen i det stille har arbjdet med planerne i et halvt års tid. Det var blandt andet affaldsprojektet "Waste for life" i Højer, der fik sparket de to kvinder i gang. Arkivfoto

Lidt plastik er for meget

Mette Bossen Linnet mener, at det er på tide, at der sættes handling bag duoens tanker.

- Vi ville gerne præsentere noget, der ikke bare var tomme ord, men konkrete forslag, som anviste nogle steder at starte. Vi håber, at vi med dette kan gøre en kæmpe forskel med forholdsvis få virkemidler, siger Mette Bossen Linnet.

FNs verdensmål består af 17 konkrete mål, der blandt andet dækker over vækst, lokalsamfund, job og uddannelse og natur, klima og miljø. Daisy Dahl og Mette Bossen Linnet har udpeget fire konkrete områder, som de håber, at man i Tønder Kommune kan arbejde med. De fire områder er mindre plastik i vandet, udskiftning af plastikservice i kommunen og institutioner, blomster, bier og insekter samt projektet "Vi vil plante et træ".

Mette Bossen Linnet fortæller, at hun selv har vinterbadet i Vidå. Hun er ikke stødt på meget plastik, men selv lidt er også for meget.

- Selv hvis der "bare" er to plastikflasker, der ryger ud i Vadehavet med åvandet, så er det to flasker for meget, konstaterer Bossen Linnet.