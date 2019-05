Vennerne kæmper for bygningskulturen

Sejerslevgaards loppemarked har efterhånden slået sig ned som en fast tradition, hvor man handler til fordel for bevarelsen af den vestslesvigske byggekultur. Således også i år, hvor solen strålede flot over Sønder Sejerslev.

SDR. SEJERSLEV: Det koster penge at slå et slag for det gamle, originale håndværk. Og netop at slå et slag for håndværket er hele ideen bag gruppen Sejerslevgaards Venner, som støtter op i bestræbelserne på at gøre den klassiske gård fra 1600-tallet til et centrum for historisk bygningskunst.

Derfor står gruppen bag en stribe arrangementer hvert år, og ét af dem er det årligt tilbagevendende loppemarked, som blandt andet er med til at give foreningen flere muligheder for at brede gårdens historie ud, forklarer ejer Pernille Bejer:

- Vi prøver at få hul på erhvervslivet og ikke mindst skolerne i forhold til gamle håndværksløsninger. Det her sted er på mange måder en genbank for 400 år gammelt håndværk, og måske kan man låne noget fra fortiden til nutidens byggeri. Det er i hvert fald det, som de besøgende gør, for træ er for eksempel ved at vinde indpas som byggemateriale igen, og det er der masser af her.

Samtidigt handler det om at bevare en truet type af huse. De helt gamle bygninger bliver ofte enten revet helt ned eller restaureret i moderne materialer og lavet om:

- Den her type huse er ret udsatte, specielt dem fra 1850 og tidligere. De ryger ofte i nedrivningspuljer, eller man laver meget om på dem. Det kunne være med moderne vinduer, eller at man ændrer på taget. Der er vores indgangsvinkel, at byggestilen er alt. Som jeg ser det, så er det rigtig fint med alle de ting, vi har til turismen - men det er synd, hvis historien om de her huse ikke er en del af det. Dem skal vi bevare, forklarer hun.