Venner kom med kontanter

- Men siden februar er vi atter igang. Vi har 65 medlemmer, og satser på at komme over 100, fortæller Allan Mattesen.

Han stiftede støtteforeningen tilbage i 2011. Da Tønder rykkede op i ligaen i 2016 var han også kasserer i fanklubben Red Support, og arbejdsbelastningen var så stor, at aktiviteterne i støtteforeningen blev sat på stand by.

Gode støtter

TMT-direktør Kim Wittenkamp er glad for støtten.

- Ikke mindst set i lyset af, at støtteforeningen først er kommet igang igen i februar, er det flot med 10.000 kroner. Det er dejligt at mærke opbakning til det, som mange bruger megen tid på. Og så er foreningen jo også en mulighed for at støtte projektet TM Tønder med mindre beløb, siger Kim Wittenkamp.

Ifølge Allan Mattesen koster et støttebevis, der er lig med et medlemsskab, 250 kroner pr. sæson. Støtteforeningen udbyder også målaktier, således at man ved afslutningen af grundspillet med 26 kampe betaler en eller flere kroner pr. scoret Tønder-mål, siger støtteforeningsformanden.