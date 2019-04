Venner igennem fire årtier

I år er det 40 år siden, at den officielle kontakt mellem Højer og Ellerau nord for Hamborg blev etableret. Det skal fejres.

HØJER: Når man har været venner i 40 år, så skal det fejres.

Det gælder også for de to byer Højer og Ellerau.

I år er det 40 år siden, at de to byer/kommuner indgik en partnerskabsaftale, og selv om kommunalreformen på dansk side i 2006/2007 greb forstyrrende ind i det organisatoriske samspil, så er de varme forbindelser mellem Højer og Ellerau fuldtud intakte. Og i år skal 40 års jubilæet altså markeres.

- Ellerau kommune har påtaget sig at stå for den officielle del af jubilæumsarrangementet, fortæller tidligere Højer-borgmester og formand for Venskabsforeningen Højer-Ellerau, Peter Christensen.

Detaljerne for festligholdelsen er endnu ikke på plads, men vil blive offentliggjort, når de foreligger.

- Det ligger foreløbig fast, at Ellerau besøger Højer den 7. september, og at Højer tager til Ellerau den 12. september, meddeler Peter Christensen.

Meldingen kommer efter, at venskabsforeningen netop har afholdt sin generalforsamling, hvor Peter Christensen i sin beretning gennemgik aktiviteterne i det forløbne år, hvor besøg og genbesøg sammen med skolekontakten og musikarrangementerne efterhånden er en fast bestanddel i venskabsbysamarbejdet.

- Det er tilskuddet fra Højer Sparekasse Fond heldigvis også, hvilket i høj grad hjælper foreningen til at holde aktivitetsniveauet, siger Peter Christensen.