Venner er klar til at give en hånd med

En støtteforening kan være med til at skaffe flere ambassadører til vores center. Den kan være med til at skabe udviklingsmuligheder og sætte fut i nogen, som vi ikke selv kan løfte. Lars Thomsen, formand for Tønder Sport- og Fritidscenter

Fint med 50

Han er kendt som en aktiv skikkelse i det lokale idrætsliv, blandt andet som mangeårig formand for fodboldklubben FC Sydvest. Når han nu er med omkring en vennekreds for idrætscentret, skyldes det ønsket om styrke centrets fremtid - og altså give en hånd med.

- Et af formålene med støtteforeningen er at være behjælpelig med at skaffe økonomiske midler til centret. Der skal oprettes en forening for at man for eksempel kan søge midler ved DGI eller Dansk Idræts Forbund. Desuden vil en støtteforening alene gennem medlemmerne være med til at åbne centret mod byen og lokalsamfundet, forklarer Hans Pilegaard.

Han peger blandt andet på mulighed for at søge støtte til alternative eller ikke officielle idrætsgrene.

- Man kunne godt forestille sig, at støtteforeningens medlemmer kunne være med til at etablere tingene, siger Hans Pilegaard.

Inspirationen til at stifte en støtteforening eller vennekreds kommer blandt andet fra Skærbæk. Hvor mange medlemmer en vennekreds til Tønder-centret vil kunne samle, har han ingen faste forestillinger om.

- 50 ville være fint, 100 ville være fantastisk, siger han.