Vellykket revy sætter nye tanker i gang

Løgumkloster: Smilene er lidt større end sædvanligt i disse dage hos medlemmerne af Løgumkloster Amatørteater Forening. De kan se tilbage på en revy, der blev en gedigen succes.

- Det er gået over alt forventning. Vi har spillet for fulde huse alle fire forestillinger, så det har været en stor succes. Samtidig har vi været velnok det største revyteam nogensinde, så vi tager kun positive ting med, lyder det fra formand Anton Schulz.

Han noterer desuden til sin store tilfredshed, at foreningen i årets revy havde flere nye og ikke mindst yngre ansigter med på scenen.

- Det betyder, at der er grobund for en god kontinuitet i foreningen, og så giver det god mulighed for, at foreningen kan leve videre og også udvikle sig, forklarer han.

De udsolgte forestillinger betyder, at i alt 640 personer har indløst billet til revyen i år. Og det var ikke kun lokale folk fra Løgumkloster-området, der fandt vej til mørket i den gamle biograf.

- Det viser sig, at vi også trækker en del folk udefra, der kommer for at se revyen. Det er fordi, vi spænder vidt i vores numre, og det viser, man kan nå langt ud med ironi og selvironi, konstaterer Anton Schulz, der også understreger, at revyens emner nåede ud over kommunegrænsen.

- Der var både landspolitik og globale tendenser i en del af numrene.