Vellykket SLF-bedriftsbesøg trods regn

Højer: Omkring 120 landmænd, naboer, samarbejdspartnere med mere, trodsede regnen, da landmand Niels Martin Krag åbnede stalddørene og bød indenfor.

Niels Martin Krag driver en bedrift i Daler ved Højer med 250 hektar og 390 malkekøer. Gården er hans fødehjem. Han startede som et I/S sammen med sin far i 1996 og overtog den sidste del i 2003. I starten var der 50 køer og 56 hektar.

Siden har Niels Martin Krag udvidet en del, og samtidig udnyttet de eksisterende rammer.

Efter mælkekvotens ophør i 2015 blev besætningen øget, og er gået fra 250 malkekvæg til knapt 400. I dag produceres fire millioner liter mælk årligt på gården.

Niels Martin Krag benytter sig af en række teknologiske værktøjer, der gør, at han har et godt overblik over produktionen - både i mark og i stald.

Efter besøget i mark og stald, var der pølser og brød i laden.

Niels Martin Krag har sæde i Syddansk Kvægs udvalg, og i foråret valgte han at blive en del af SLFs bestyrelse.