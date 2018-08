Vejret var hårdt ved ravnene

Den vigende interesse for den lange rute får nu klubben til at reagere.

De 58 deltagere fordelte sig med 20 til familieløbet over 45 kilometer, 36 til 90 kilometer-ruten og så kun to til den krævende og kuperede rute på 120 kilometer.

- I alt var der 58 deltagere, det er mindst 40 færre, end vi skulle have været. Men hvis vejrudsigten er dårlig, bliver folk væk, lyder det fra Erik Høiberg, sekretær i Agerskov Cykel Klub, der hvert år som en del af byfesten står bag Ravneløbet for cykelmotionister.

Mountainbike

Samtidig med at 120 km-rutens fremtid er usikker, bebuder Agerskov Cykel Klub også nye tiltag til næste års løb.

Her spiller cykelklubben for første gang ud med professionel, elektronisk tidtagning.

- Deltagerne vil have deres præcise tider. Det må vi bøje os for, forklarer Erik Høiberg.

Han ser sammen med sin bestyrelse frem til endnu en nyskabelse: Fra næste år udvides Ravneløbet med en mountainbike-rute.

- Sammen med Agerskov Ungdomsskole etablerer vi en 10 kilometer mountainbike-rute. Den inddrager vi i løbet, siger Erik Høiberg.

Midt i tristheden over det dårlige vejr og det overskuelige fremmøde kunne han dog også glæde over en positiv observation. Trods de vanskelige forhold var løbet forskånet for større uheld. Der var et enkelt styrt. En kvindelig deltager måtte en tur i asfalten og pådrog sig småknubs. Men senest efter en øl og en grillpølse i målområdet ved klubhuset var det glemt.