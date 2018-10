Varmechok: Forbrugerne i Tønder betaler tre gange mere end i Skærbæk

Der er enorm forskel på prisen på fjernvarme i Tønder Kommune. Fjernvarmeforbrugerne i Tønder by betaler næsten tre gange så meget for at fyre et hus op i forhold til i Skærbæk.

TØNDER: Det er dyrt at vride på termostaten for at lukke varmt fjernvarmevand gennem radiatoren. Men det er ikke lige dyrt over det hele. Faktisk er der himmelvid forskel på prisniveauet for fjernvarmeprisen inden for Tønder Kommune.

JydskeVestkysten har sammenlignet prisen på varme i en række fjernvarmeselskaber i kommunen. I den helt billige ende ligger varmen fra fjernvarmeselskabet i Skærbæk, der er allerbilligst i Tønder Kommune. Med en pris på bare 250 kroner per MWh, er prisen næsten tre gange så billig som i Tønder. Anlægget i Skærbæk blev indviet for seks år siden, og hér bruges træflis til at varme kedlerne op.

En typisk familie i Skærbæk i et hus på 130 kvadratmeter skal hvert år bruge 5972,80 kroner på at holde varmen indendøre. Prisniveauet i Tønder er faktisk næsten tre gange højere. Her ender prisen for et lige så stort hus beboet af en typisk familie på intet mindre end 16.919,38 kroner.