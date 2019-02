Varebil stjålet imens chauffør læssede af

Løgumkloster/ Øster Terp: Sent natten til lørdag havde en chauffør en bitter oplevelse, da han var ved at læsse varer ud af sin varebil. I mens han var i færd med at tømme bilen, lykkedes det en ukendt gernings mand, at sætte sig ind på forsædet og køre væk i bilen.

Bilen er blevet stjålet fra Ginegårdsvej klokken 4.12.

- Hvis den bliver set, vil vi meget gerne høre om det. Der er nogen, som meget gerne vil have deres bil tilbage, fortæller vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi Søren Strægaard.

Bilen er en Citroën Jumper med registreringsnummer BB 79 429 og bærer teksten "Kisbæk Brødgård."