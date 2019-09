Vanvidsbilist på flade dæk foran skole: - Det larmede som om der kom fem Harley Davidson-motorcykler

To unge mænd skabte med høj fart foran skolen og svømmebadet skræk og rædsel i Toftlund. En snarrådig elev filmede vanvidskørslen og har afleveret optagelserne til politiet.

TOFTLUND: - Det larmede som om der kom fem Harley Davidson-motorcykler. Sådan siger Mattias Lund fra 9. Z på privatskolen STUK i Toftlund om en vanvidskørsel på halvflade dæk, som han og en række kammerater blev vidne til mandag eftermiddag. - En bil med en trailer, hvor der var en rød Puch Maxi på, smadrer med 60-80 km/t. forbi skolen og hallen ned forbi svømmebadet. Her kørte de lige igennem en kæde, der var hængt foran skovvejen. Det var helt vildt, fortæller Mattias Lund. Trods flere skader fra påkørslen fortsatte bilen ind i skoven. Senere skulle det vise sig, at den var stoppet op ved en mindre sø. Her efterlod de to mænd traileren og smed knallerten i vandet.

Optog det Efter at have været i skoven i et par minutter vendte bilen, en mindre Fiat, tilbage. Nu gik turen atter med vanvidstempo og delvist ødelagte dæk atter forbi svømmebade og hallerne. Bilen blev kort efter fundet efterladt ved det tidligere asylcenter. Mattias Lund fulgte den vilde aktion lidt på afstand. Efter den første forbikørsel tøvede de ikke et sekund og ringede omgående til politiet. Da bilen med to unge mænd om bord vendte tilbage fra skoven, stod de ydermere klar med en mobiltelefon. - Politiet kom forholdsvis hurtigt, og de har fået optagelsen, lyder det var Mattias Lund, der hører i Arnum. Inden ordensmagten nåede frem, havde politiet bedt ham og kammeraterne om at se sig om nede i skoven. Derfor kunne eleverne også straks sætte betjentene ind i situationen, herunder hvor trailerne stod og at knallerten var havnet i vandet, da de dukkede op. Bilen havde et sæt nummerplader, den ikke burde have, og knallerten var stjålet, skulle det senere vise sig. Mattias Lund og kammeraterne kunne også hjælpe med at beskrive de to unge mænd, der befandt sig i bilen. Manden på passagersædet var meget mørk i huden, og han var iført en sort hættetrøje. Manden bag rattet havde lyst hår. - Mere kunne jeg ikke se, fortæller Mattias Lund.

Spor i sagen Hos Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter vagtchef Bjørn Pedersen elevernes observationer. - Bilen blev fundet på Tankegangen, og det viste sig, at den havde to forskellige nummerplader. To mænd er undsluppet. Vi havde hunde ude i området, men det gav ikke noget resultat. Vi har dog nogle spor og nogle oplysninger at arbejde med, lyder det fra vagtchefen.