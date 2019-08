Vandt plakatkonkurrence: Jonas inviterede klassen på Tønder Festival

3.C fra Tønder Gymnasium fik mulighed for at opleve dette års Tønder Festival, da deres klassekammerat Jonas Rødgaard Jægerlund lavede vinderplakaten i en konkurrencen om at producere dette års plakat til skolekoncerten.

Tønder: Søndag kunne 3.C fra Tønder Gymnasium bruge dagen på Tønder Festival. De havde nemlig vundet søndagsbilletter til festivalen i en plakatkonkurrence, hvor der skulle produceres en plakat til årets skolekoncert. Den udfordring havde den 18-årige Jonas Rødgaard Jægerlund taget op, og til hans store glæde løb han med sejren.

Til skolekoncerten fredag formiddag blev hans plakat vist frem på storskærmen ved Open Air scenen, hvor koncerten fandt sted.

Selvom Jonas Rødgaard Jægerlund er glad for at have bidraget til festivalen med sin plakat, er han dog allergladest for det bidrag han yder som frivillig. Han har nemlig været frivillig på festivalen i mange år, og han ønskede at give sine klassekammerater en mulighed for at opleve den festival, han selv holder så meget af.

- Jeg har altid nydt at komme på festivalen. Siden jeg var syv-otte år, er jeg kommet som frivillig sammen med min far. Så man kan godt sige, at jeg er vokset op med festivalen. Og så så jeg, at der var denne her konkurrence, og jeg tænkte, at det kunne være fedt, at få nogle andre unge mennesker, jeg kender, derned. Jeg kan lidt med noget photoshop, så jeg gav det et forsøg, og det endte med, at vi vandt. Det var vildt fedt, fortæller Jonas Rødgaard Jægerlund med et smil.