Lørdag var der vandring mellem kirkerne i Tønder, Ubjerg og Møgeltønder som en markering af, at de tre sogne nu er i et pastorat.

Tønder/Ubjerg/Møgeltønder: Lørdag var der arrangeret en vandring med kirkebesøg i de tre sogne Tønder, Ubjerg og Møgeltønder.

- Det er fordi, vi er blevet et tre-sogns-pastorat, og så tænkte vi, at det var sådan en dejlig måde at markere det på, fortalte Anne-Lone Tonnesen, da der var pause ved Ubjerg Kirke.

Starten var gået i Tønder Kristkirke, og dele af dagens vandring foregik på blandt andet dige og markvej.

Anne-Lone Tonnesen sidder i Tønder Kristkirkes meninghedsråds aktivitetsudvalg, og hun havde planlagt vandringen sammen med Olivia Gade. Det var arrangeret, så der i kirkerne var folk klar til at fortælle - I Tønder Kristkirke var det lokale Karlo Christensen, i Ubjerg Kirke var det kirkeværge Jacob Tygsen, og i Møgeltønder Kirke skulle graver Jens Nissen fortælle.

Anne-Lone Tonnesen vurderede, at godt 30 deltagere var med i starten i Tønder - dagens deltagertal var ikke statisk.

- Jeg synes, det er et fint fremmøde og vejret: Hvor heldig kan man være, lød det Anne-Lone Tonnesen, der sagtens kunne forestille sig en gentagelse af turen.