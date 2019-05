Vandglæde: Surfere satte grejet på prøve

- Det er mest mærker, som laver udstyr til kitesurfing, vi har med i den her weekend. Det er en helt åben surfweekend i den forstand, at både producenter og kunder kan teste nyt grej herude, og det er vist syvende gang, vi holder det her på Rømø.

RØMØ: En festival er blevet til det, som tyske Surfpirates kalder en Testival på Rømø. For den årlige surf-festival handler for de over 70 fremmødte surfere om at prøve nyt grej af fra i alt 23 producenter af alt mellem himmel og jord indenfor surfing - eller rettere: Hav og himmel.

Johanna Klaucke tog turen fra Flensborg til den to dage lange testival på Rømø for at finde sig et nyt stand up paddleboard. Det er også kendt som en SUP, og bruges på den måde, at man står oven på boardet og padler sig frem. Foto: Jacob Schultz

Flyttede for at surfe

En af de mange surfere, som var på jagt efter det helt rigtige, nye grej, er 23-årige Johanna Klaucke fra Tyskland. Hun tog turen til Rømø for at teste en masse forskellige SUP-boards. Det står for Stand Up Paddle, og er et surfboard, som man står på, mens man padler sig til fremdriften.

- Jeg har surfet her før, men ikke rigtigt på et SUP-board. Jeg er her for at finde ud af, hvad for et jeg skal have købt, så jeg prøver nogle forskellige varianter og størrelser af. Det eneste, jeg er helt sikker på, er at det skal være et bræt fra Quatro, for dem har jeg sejlet meget på efterhånden, forklarer hun.

Johanna Klaucke begyndte at surfe som syvårig, og interessen tog hurtigt fart. Så meget, at hun faktisk er flyttet langt væk for at kunne dyrke sporten så meget, som hun vil:

- Jeg kommer fra Jena i det centrale Tyskland, og det er sådan set lidt et problem, når man gerne vil surfe. Der er langt til havet, konstaterer hun med et grin.

- Men jeg elsker surfing så meget, at jeg har valgt at flytte efter det. Derfor bor jeg nu i Flensborg, så det er til at få surfet, siger hun med et smil, mens hun går mod vandkanten for at prøve et nyt board.