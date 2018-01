Vandet fylder stadig mere i brand- og redningsberedskabet

Stigende nedbørsmængder øger fokus på klimatilpasning og bagvandsproblematikken i Tønder Kommune. 2017 var med omkring 300 alarmer et gennemsnitsår for beredskabsfolkene, der slap for dødsulykker i forbindelse med brand og andre katastrofer.

TØNDER: Vi tager den bedste nyhed først: I 2017 slap Tønder Kommune for dødsulykker i forbindelse med brand og andre katastrofer.

- Det er meget glædeligt, for generelt har vi ligget højt i statistikken med to til tre dødsfald om året, siger forebyggelseschef Jacob Christensen, Brand & Redning Sønderjylland, Tønder.

Hans tilbageblik på 2017 falder generelt positivt ud. For ud over at have undgået dødsulykker noterer han sig også, at der ikke har været en faretruende situation omkring stormflod med havvandet og høje vandstande i å-systemerne. For netop her lurer en latent fare. Det er ikke kun en fornemmelse. Det regner mere end det plejer, og nedbørsmængderne er stigende.

- Det er et helt klart fokusområde, både internt hos os og i samarbejde med kommunen, hvor vi planlægger klimatilpasninger og beredskabsindsatsen, siger Jacob Christensen.