Endnu tirsdag morgen var det forhøjede beredskab langs å-digerne i Vidå-systemet gældende. Men vandstanden i åerne er faldende, og beredskabet forventes at blive droslet ned i løbet af dagen. Så skal 120 kilometer diger gennemgås for skader.

TØNDER: - Vandet fosser ud. Vandstanden er faldende, situationen er ved at klinge af.

Sådan lyder meldingen fra morgenstunden fra Tønder Kommunes ådige-ekspert, Jørgen Nicolaisen.

Der, hvor vandet fosser ud, er gennem Vidåslusen ved Højer. På grund af kraftig blæst og pres fra havet gik sluseportene ikke op i løbet af weekenden. Det resulterede i en voldsom vandstandsstigning i å-systemet, hvorefter Brand & Redning Sønderjylland i samarbejde med andre ansvarlige myndigheder indførte et forhøjet beredskab. I Sønder Å ved Møllehus blev der målt over 1,50 meter over normalen, og vandet var tæt på at løbe over digetoppen.

Men tirsdag morgen så alt altså mere lovende ud.

- Vi opretholder det forhøjede beredskab, men jeg regner med, at det bliver kørt ned i løbet af dagen, lyder meldingen fra morgenstunden fra Jørgen Nicolaisen.