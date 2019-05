- Noget af det, der skaber politikerlede, er hvis folk ikke kan kende forskel på, hvad vi vil, og ikke synes, vi tager os af det, der er vigtigt. Derfor var det meget fint, at det blev så tydeligt i dag, at hvor man sætter sit kryds kommer til at få stor betydning for Danmark og Europa, supplerede Morten Østergaard.

De to var rørende enige om, at det har stor betydning for Danmarks og Europas fremtid, hvilken regering man støtter.

Forud var gået en livlig debat, som både politisk leder for de Radikale, Morten Østergård og kandidat til Europaparlamentet, Peter Kofod (DF) så som en tydeliggørelse af, at det faktisk betyder noget, hvor man sætter sit kryds.

Mere eller mindre EU

Mere Europa eller mindre? Det blev aftenens to Europaparlamentskandidater bestemt ikke enige om. De blev begge bedt om at forklare, hvordan de vil sætte retningen for Europa, og hvad de så som de væsentligste emner at kæmpe for.

- Klimaproblematikken og flygtningekrisen kræver fælles løsninger, sagde Morten Helveg Petersen, der har siddet i Europapalamentet for de Radikale i fem år.

- At få lukket de ydre grænser fuldstændigt og at sørge for, at EU ikke fylder så meget, lød det fra Peter Kofod, der håber på at skifte Folketinget ud med en plads i Europaparlamentet.

En vis enighed var der dog at spore i forhold til spørgsmålet om at løse klimaproblemerne i fællesskab.

Klimadebatten fyldte en del i spørgsmålene fra salen, blandt andet fra en ung kvinde, der stædigt afkrævede politikerne svar på, hvad de konkret ville gøre for at dæmme op for problemerne. Dog uden at få lige så konkrete svar.

- I siger, at vi skal satse på teknologi og forskning. Det har vi ikke tid til at vente på, sagde hun blandt andet.