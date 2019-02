Værtspar vil genopføre historisk bygning

For at realisere drømmen, som Vivi Paulsen anslår vil koste 35 millioner kroner, vil hun etablere en forening med navnet Hohenwartes Venner.

Dres og Vivi Paulsen kunne for to år siden fejre, at familien havde ejet Hohenwarte i 25 år. Billedet her er taget i forbindelse med fejringen af jubilæet. Arkivfoto: Martin Franciere

Kæmpeprojekt

Det er meningen, at venneforeningen skal stå for låntagning og for fundraising.

- Det er et kæmpeprojekt, erkender Vivi Paulsen, der i dag har 31 værelser til udlejning. Det tal skal gerne udbygges med mindst yderligere 10 værelser når/hvis ombygningen realiseres.

Det storstilede projekter er døbt "Huset Hohenwarte" og er en genopbygning af villaen Haus Angel, der lå på marsklandet udenfor Højer fra det stod færdig i 1880 til det blev delvist nedrevet og samtidig omdøbt til Marskens Forsøgsstation i 1956.

- Der er tit nogen, der kommer og spørger til stedets historie, eller kommer og fortæller, at de kan huske dengang, den gamle hovedbygning stadig var her. Og jeg fortæller jo, så godt jeg kan, men det kunne være fedt, hvis de faktisk kunne se huset og hvis der var et lille museum, jeg kunne vise dem over i, hvor de kunne få alle oplysningerne.