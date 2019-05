Værtshusejer i Tønder smed Rasmus Paludan ud: - Derfor bad jeg ham om at gå

Rasmus Paludan, partileder for Stram Kurs, var i weekenden i Tønder og oplevede her blandt andet at blive smidt på porten af restauratøren på Central Halle. Det var der en god grund til, mener værtshusholderen.

- Jeg havde været ude for at ringe efter en taxa. Da jeg vendte tilbage, så jeg, at det var ham Paludan. Han sad sammen med tre-fire andre. Der var ved at være opstandelse. Folk ville ikke være i lokale sammen med ham. Mine stamkunder var på vej væk, derfor måtte jeg gøre noget, fortæller Henning Klingenberg.

Lørdag aften klokken 20.30 var krovært Henning Klingenberg klar til at køre hjem, men blev opmærksom på, at der var uro i værtshuset.

TØNDER: Rasmus Paludan, spidskandidat og partileder for Stram Kurs, lagde på sin valgturné vejen forbi Tønder i weekenden. Efterfølgende tog han tilløb til en værtshus-runde gennem byens gågade. Ledsaget af adskillige politibetjente i både uniform og civil gik turen blandt andet til Central Halle, men her blev opholdet kortere end beregnet.

Jeg sagde, at der ikke skulle snakkes politik her, uanset hvem det drejer sig om. Politik ødelægger stemningen.

Kaldt landsforrædder

Ifølge ham bad han Rasmus Paludan og hans folk om at drikke ud.

- De havde jo fået serveret en øl, og den skulle de have lov til drikke ud. Derefter bad jeg dem om at forlade lokalet. Det her er et værtshus, hvor alle skal kunne være. Jeg sagde, at der ikke skulle snakkes politik her, uanset hvem det drejer sig om. Politik ødelægger stemningen, fortæller Henning Klingenberg.

Efter at Paludan-selskabet havde drukket ud, ledsagde han gruppen til døren. Her begyndte Stram Kurs-lederen at optage en video, og blandt andet kalde Central Halle for "et taber-værtshus". Videoen, som kan ses på YouTube, virker voldsom, og på Stram Kurs' You Tube-kanal har den fået titlen "Landsforræder-Værtshuset i Tønder".

- Jeg bad ham bare om at forlade min trappe, siger Henning Klingerberg om situationen.

På optagelsen bliver kroværten af en betjent i en gul vest bedt om at gå inden for.